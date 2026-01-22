Martha Higareda casi pierde a una de sus gemelas, Lupita Villalobos se subirá al ring con Kim Shantal y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este jueves 22 de enero, entérate de que la actriz Martha Higareda reveló que una de sus bebés tardó en respirar al momento de nacer, por lo que tuvo que permanecer en una incubadora; afortunadamente, todo evolucionó de manera favorable y la menor fue dada de alta después de unos días.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

'Frankenstein' de Guillermo del Toro obtiene nueve nominaciones al Oscar

La cinta 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, recibió nueve nominaciones al Oscar, entre ellas mejor película, actor secundario, guion adaptado, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y música. Del Toro (Guadalajara, 61 años) no es ajeno al olimpo de Hollywood. A lo largo de su trayectoria, ha acumulado siete nominaciones y ha ganado tres estatuillas doradas. Dos por 'La Forma del Agua' (Mejor Película y Mejor Director), en 2018, y uno por 'Pinocho' (Mejor Película Animada), en 2023. En esta edición 'Frankenstein' también competirá en las categorías de Mejor Fotografía, Maquillaje, Banda Sonora, Vestuario, Producción de diseño y Sonido.

Lupita Villalobos se subirá al ring con Kim Shantal

La famosa influencer Lupita Villalobos confirmó que tendrá un enfrentamiento con la influencer Kim Shantal, pues ambas van a subirse al ring del Super Nova Genesis 2026. Este evento no es una simple pelea de exhibición; es la evolución del entretenimiento digital y busca superar el récord de audiencia de la edición anterior, así como posicionarse frente a mercados europeos. Supernova Génesis nace como la respuesta latinoamericana a La Velada del Año, del streamer Ibai Llanos en España, y en esta edición contará además con una presentación especial del aclamado sonorense Carín León.

Martha Higareda casi pierde a una de sus gemelas

Durante un podcast, la actriz Martha Higareda reveló que una de sus bebés tardó en respirar al momento de nacer, por lo que tuvo que permanecer en una incubadora; afortunadamente, todo evolucionó de manera favorable y la menor fue dada de alta después de unos días. "Nace la segunda bebé y no llora, empiezas a escuchar a la doctora… y sientes que tu alma cuelga de un hilo y que ese hilo lo sostiene Dios, no hay otra manera (…), se nos hizo eterno y de repente ya llora, fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé, se tarda en respirar", recordó entre lágrimas.

? Tribuna Top 3 de los espectáculos, presentado por Maja ?



Descubre los 3 shows imperdibles, seleccionados con el radar de la mejor crítica y el corazón del público uD83CuDFADuD83CuDFA4uD83CuDFAA https://t.co/dG2fPF5Pma #TribunaTop3 #Espectaculos #MajaPresenta #PlanPerfecto #Entretenimiento pic.twitter.com/uFW6vfDbHW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 22, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui