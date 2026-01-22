¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Atleta rojo sufriría accidente este jueves 22 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos pasarían un mal momento porque reconocido atleta rojo sufrirá doloroso accidente en competencia. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 22 de enero del 2026, y quién también se llevaría el premio sorpresa de la noche.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para el equipo rojo debido a que mientras que se disputan un nuevo premio en el circuito del lodo, el reconocido atleta, Humberto Noriega, va a llevarse un fuerte golpe que obligaran a los ejecutivos a detener el juego para verificar su actual estado de salud.

Aunque no se sabe en concreto quién ganará el premio sorpresa para esta semana 17, que se pone en juego ante la eliminación de la competencia de la Zona de Riesgo, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea el equipo de Evelyn Guijarro los que logren arrebatarle la sorpresa a los rojos, como ha ocurrido con los premios especiales a lo largo de la temporada, como la Serie por la Navidad.

Este premio cambiará el rumbo de los atletas si lo consiguen esta noche en #ExatlónMéxico. uD83DuDE31uD83DuDEA8 https://t.co/eKzlgGXoYN — Exatlón México (@ExatlonMx) January 22, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Koke Guerrero, que a lo largo de la semana, tras perderla el pasado lunes 19 de enero, ha sido el más inconforme por esto. De ser así, los rojos regresarían a las Barracas después de solo media semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados por su mejora en los circuitos, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui