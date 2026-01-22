¿Tiene Alzheimer? Edwin Luna revela que fue diagnosticado con un terrible trastorno neurológico

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda mexicano, Edwin Luna, recientemente brindó una entrevista en la que por primera vez habló sobre su lucha contra el terrible diagnostico que le hicieron hace varios meses atrás, que reveló que desde su infancia sufre de un incurable trastorno neurológico que hace que se le olviden todas las cosas, o al menos la mayoría de estas, ¿acaso tiene Alzheimer?

Como se sabe, en diciembre del 2024, el vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey, declaró que desde hacía tiempo tenía algunos problemas con su memoria y creía que era normal, pero que con el tiempo estos se fueron agravando, hasta el punto en el que sentía que ya era demasiado, por lo que decidió ir al neurólogo, el cual le hizo una serie de estudios, de los que resultó que tenía el trastorno incurable que nombre Trastorno por Déficit de Atención de Hiperactividad (TDAH).

Ahora, a más de un año de estas declaraciones y estar bajo el tratamiento médico requerido, en una reciente entrevista habló del hecho de que además de sus medicamentos, también mantiene su memoria con recordatorios tanto en el celular como en una agenda física, destacando que una vez entendió que tenía, jamás se asustó: "Sí me hicieron un diagnóstico, tengo los estudios y todo, no es nada que te asuste. Muy probablemente desde niño lo tengo y me decía la doctora que eso también en muchas ocasiones ayuda para ser creativos, como lo hemos sido ahora con la música".

El intérprete de Llora Mi Corazón, declaró que el punto crítico que lo llevo a buscarse ayuda, mencionó que el punto que a él lo llevó a asustarse y pensar que sí tenía algo malo, es que olvidó que Kimberly Flores, su esposa, le llamó para pedirle ayuda con seguro del auto tras un accidente: "En ese momento regresé a Monterrey de gira y tomé la decisión de irme a consultar porque algo como muy importante como tu familia y que se te olvide, ya no es normal".

Finalmente, mencionó que algo que ha notado mucho y le llama la atención, es que pese a que olvida todo, sus canciones, como Supiste Hacerme Mal, no se le olvida, por lo que al consultarlo con su especialista, esta le respondió que es por el hecho de que sus temas los hizo estando 100 por ciento enfocado en crear y por eso se queda en su mente: "Tu foco es ahí, es lo que más disfrutas".

Fuente: Tribuna del Yaqui