Acusan de fraude a Premios lo Nuestro 2026: Eliminarían nominación de Ángela Aguilar por este motivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, está en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales, por su culpa han acusado de fraude a los productores de Premios lo Nuestro 2026, y se cree que podrían eliminar una de sus nominaciones

El próximo jueves 19 de febrero de 2026, se va a celebrar una nueva edición de Premios lo Nuestro en el Kaseya Center de Miami, en la cual, Ángela consta con cuatro nominaciones, así como otros artistas, como Felipe Botello y la reconocida veracruzana, Yuri. Pero, una vez más, la menor de las hijas de Pepe Aguilar se ha visto en el centro del escándalo por esta nominación, ya que aseguran que hay fraude detrás de ella.

Según algunos periodistas, la nominación que tiene con la canción Abrázame, junto a Felipe, no debería de estar, a causa de que no cumple con el periodo oficial de elegibilidad establecido por los organizadores del evento, ya que según los parámetros compartidos por ellos, aplican aquellos temas que se publicaron del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025, y la antes mencionada fue publicada el 29 de agosto del 2024.

Parámetros para nominaciones a Premios lo Nuestro. Internet

Esta diferencia de fechas fue destacada por el periodista Quique Usales, quien abordó el tema durante una transmisión del programa LUBOX tv en YouTube. En el espacio, el comunicador cuestionó públicamente por qué el tema fue considerado elegible cuando su lanzamiento ocurrió aproximadamente un mes antes del inicio del periodo permitido, según las reglas oficiales del certamen.

Hasta el momento, los organizadores de Premio lo nuestro no han emitido una postura oficial que aclare si existe alguna excepción en el reglamento o si la canción fue considerada bajo criterios distintos a los publicados. Tampoco se ha informado sobre una posible revisión del caso.

uD83DuDCAB ÁNGELA AGUILAR NOMINADA uD83DuDCAB

Premios Lo Nuestro 2026 en 4 categorías:

uD83EuDD0D Mejor colaboración femenina – Maldita Primavera

uD83EuDD0D Colaboración del año (Pop) – Abrázame

uD83EuDD0D Artista femenina del año

uD83EuDD0D Canción mariachi/ranchera del año – Nadie Se Va Como Llegóhttps://t.co/xRwc79Fmib pic.twitter.com/F6mbgb41q7 — uD83CuDF39Angelitaforever2025uD83CuDF39 (@AngelitxsA) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui