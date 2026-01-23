Alejandra Guzmán entró al quirófano de emergencia y salió con incurable enfermedad; sigue delicada

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana de rock, Alejandra Guzmán, después de meses alarmando a sus millones de fans por su estado de salud, reapareció en una llamada con Ventaneando, a los cuales les confesó en exclusiva que sí entró al quirófano de emergencia, por lo que pensaban eran problemas normales de lesiones pasadas, pero salió diagnosticada con incurable enfermedad, que la tiene delicada.

Alejandra desde el pasado miércoles 8 de octubre, se encuentra preocupando a sus millones de fans, pues en programa vespertino antes mencionado, la reconocida presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, reportó que la intérprete de temas como Llama Por Favor, de nueva cuenta tuvo que ser hospitalizada de emergencia, y que por desgracia, se sometió a otra cirugía de columna vertebral, aparentemente, por las hernias discales.

Ahora, tras tantas especulaciones sobre qué la llevó al quirófano en más de una ocasión en los últimos meses del 2025, y la cancelación de su gira, el pasado jueves 22 de enero, mientras que Chapoy festejaba en TV Azteca los 30 años de Ventaneando al aire, la hija de Silvia Pinal llamó para felicitarlos, y aprovechó para darles una exclusiva: padece incurable enfermedad. 'La Guzmán' mencionó que la verdad detrás de sus constantes molestias físicas, caídas y problemas de equilibrio son por un daño severo a su columna vertebral a causa de la osteoporosis.

La intérprete de Reina de Corazones, declaró que esta enfermedad ósea que no tiene una cura, le ha provocado un deterioro grave en la columna, revelados por estudios rigurosos, que preocuparon tanto a los médicos, que decidieron intervenirla de manera urgente, sometiéndola a una cirugía mayor y compleja, la reconstrucción de su columna vertebral para devolverle estabilidad y permitirle recuperar su movilidad: "Llevo siete meses de estarme operando, la última fue el 18 de diciembre, pero ya acabamos con eso, ya estoy derechita, ya comenzamos con terapia".

De la misma manera, declaró que el punto más afectado en su columna fue el hueso conocido como sacro, señalando que estaba tan dañado por la osteoporosis que tuvo que someterse a un injerto de hueso, ya que estaba todo "agujerado" y eso le causaba la mayor parte de sus males lumbares: "Fue (injerto de) hueso con yeso en el sacro, porque lo tenía totalmente agujereado". Aunque dice que está mejor, aún debe ir a terapia y sigue algo delicada.

