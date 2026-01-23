Alex Bisogno amenaza a Pati Chapoy tras acusarlo de robarle a Daniel Bisogno: "Párele o voy a hablar"

Ciudad de México.- El polémico presentador mexicano, Alex Bisogno, recientemente compartió un video en sus redes sociales, para amenazar contundentemente a la reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, con exponer sus secretos, asegurando que "voy a hablar" si no para de hablar de él y su familia en un futuro cercano. Esta advertencia viene justo después de que la conductora lo acusara de robarle a Daniel Bisogno justo después de su muerte.

Este viernes 23 de enero, las tensiones entre Pati y Alex terminaron por estallar, debido a que después de que la presentadora de Ventaneando le respondiera a Alex las acusaciones de que ella sería responsable de la muerte de su madre, Araceli Bisogno, por una indiscreción al aire, y lo acusara de robarle a la hija de Daniel, saqueando la casa del presentador justo el día de su muerte, antes de que la menor reclamara lo suyo, ahora, el también presentador ha salido a amenazarla.

El expresentador de Al Extremo, a través de un video en su cuenta de Instagram, salió a decir que antes pensó que había amistad con Pati, pero ahora ve que jamás le agradó y está actuando de forma malévola en su contra y la de su familia, acusándolo solamente por el coraje, de que él habló con otros medios de la salud del actor de Lagunilla, Mi Barrio, y no con ella: "Me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó".

Ante esto, mencionó que las cosas que ahora está comenzando a decir en su contra la hace caer en delito, porque mantiene firme que solamente lo está difamando por coraje, pero que él ya no va a permitir que no se meta en cosas que no le corresponden, y menos con su familia: "No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia y que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él era en sentido figurado o sea no tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que, a usted, no le corresponden".

El hermano del actor de El Tenorio Cómico le mandó a decir directamente a Chapoy que entiende que "Daniel ya no está" y por ende, ha perdido todo poder que pudiera haber tenido con su familia al ser la mentora y de las mejores amigas del presentador, siendo contundente al amenazarla con exponerla si volvía a hablar de ellos: "Ahora no tiene permiso de meterse con nosotros, con nuestra familia y menos en temas que no le corresponden. Así que, citando sus palabras, tal y como me las dijo en su programa... Ahora yo le digo: ¡Ya párele¡, porque si no, el que va a hablar soy yo y, créame, tengo mucho que decir".

