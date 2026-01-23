¿Demandará a Alex Bisigno? Pati Chapoy responde a acusaciones de 'matar' a madre de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La polémica periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, acaba de brindar una entrevista, en la que finalmente, tras una serie de dimes y diretes, di una contundente respuesta a las terribles acusaciones de ser responsable de 'matar' a la señora Araceli Bisogno, la cual es la madre del también fallecido presentador y actor mexicano, Daniel Bisogno, ¿acaso demandará a Alex Bisigno?

Hace unos días salió a la luz que Alex brindó una entrevista, que salió a la luz poco después, en la que explica que el fallecido Daniel, le pidió a él y a Cristina Riva Palacio el no revelar información de su delicado estado de salud, ni de que lo operarían para no complicar el estado de salud que sabía que vivía su madre, pero que por desgracia no se cumplió, y pasó lo que temían, pues Chapoy lo revelaría todo en Ventaneando, causando que su estado se complicara y terminara por fallecer.

En ese momento, Pati decidió no hacer caso a las declaraciones del expresentador de Al Extremo, sin embargo, en la reciente rueda de prensa para festejar los 30 años del vespertino de TV Azteca, Chapoy fue cuestionada directamente sobre el caso, por lo que ella con un tono neutral y claro sobre esta situación, respondió con otra pregunta: "¿Creen que soy tan poderosa para con solo decirlo se muera una persona?".

Ante el cuestionamiento que dejó a los presentes reflexionando, la presentadora declaró que esta situación son puras mentiras y falsedades de su excolaborador, Ernesto Hernández, que se unió a Alex solo para desprestigiarla, por lo que aseguró que la madre de Daniel, por desgracia ya se encontraba en un estado muy delicado y que su fallecimiento fue consecuencia de un deterioro progresivo: "Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa y me refiero a Alejandro e Ivette".

Finalmente, la presentadora mexicana aseguró que la madre del actor de Lagunilla, Mi Barrio, era una señora que como a todos, por la edad y la enfermedad le tocó enfrentar antes que a muchos, el destino al que todo el mundo va a llegar tarde o temprano; la muerte: "La señora venía muy mal, lamentablemente, por supuesto que le toca, como a todos nosotros, enfrentar a la muerte".

Una desgracia que se hayan tardado tanto en darse cuenta de la porquería de persona que era Ernesto Hernández quien se hacía llamar: “La Madrastra” - desde ese punto la calaña - en la producción de Ventaneando



Era 4squeros0 y repugnant3.

Por fin, se le cayó la careta al infeliz. pic.twitter.com/mmSJI1WOsh — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui