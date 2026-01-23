El guardaespaldas de Cazzu asegura que daría la vida por ella y su hija: Esto y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de las últimas noticias de tus celebridades favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes de las estrellas, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este viernes 23 de enero de 2026, conoce que el guardaespaldas de Cazzu aseguró que daría la vida por ella y su hija.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Eiza González niega supuesta nominación a 'Peor Actriz'

La actriz mexicana, Eiza González, reaccionó con gran molestia a la falsa versión de que había sido nominada a la categoría de 'Peor Actriz de reparto' por su participación en la cinta Fountain of Youth, en los premios Razzies 2026, los cuales premian lo peor del cine.

Alejandra Guzmán revela que padece una enfermedad incurable

La cantante Alejandra Guzmán mencionó que la verdad detrás de sus constantes molestias físicas, caídas y problemas de equilibrio es que son por un daño severo a su columna vertebral a causa de la osteoporosis, enfermedad ósea que padece y que no tiene una cura. De la misma manera, declaró que el punto más afectado en su columna fue el hueso conocido como sacro, señalando que estaba tan dañado por la osteoporosis que tuvo que someterse a un injerto de hueso.

El guardaespaldas de Cazzu asegura que daría la vida por ella y su hija

El hombre encargado de la seguridad de Cazzu y su pequeña hija, al parecer subió una foto cargando a Inti (sin mostrar el rostro de la pequeña) en la que escribió: "Ella no lo sabe aún, pero mato y muero por ella sin dudarlo"; luego de esto, en redes, los internautas no tardaron en comentar que el guardaespaldas está más presente en el cuidado de la menor que su propio papá, Christian Nodal.

uD83CuDF1FuD83CuDFAD Top 3 de los espectáculos más destacados ?uD83CuDFB6



Presentado Maja, te traemos los eventos y conciertos que están encantados al público esta semana uD83CuDFA4uD83CuDFAC https://t.co/dG2fPF5Pma #Top3Espectáculos #MajaEnVivo #Entretenimiento #ViveElEspectáculo #DiversiónAsegurada pic.twitter.com/z4YuqvkeeJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui