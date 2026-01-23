¿Gala Montes peleará contra Adrián Marcelo sobre el ring? La actriz de Televisa responde a su reto

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Gala Montes, recientemente brindó una entrevista en la que ha dado una muy contundente respuesta al reto que le puso el polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, el año pasado para limar asperezas y además monetizar en el proceso, asegurándole millones de pesos, ¿acaso la actriz de Televisa sí peleará en el ring en contra de él?

Después de su enemistad dentro de La Casa de los Famosos México, tanto Adrián como Gala en el exterior han estado declarando uno en contra del otro. Uno de los momentos más tensos tras su salida del proyecto, fue en el 2025 cuando Montes se preparaba para pelear sobre el ring en contra de Alana Flores, que incluso le hizo pensar al regiomontano en la idea de hacer su propio evento de peleas al estilo Supernova Orígenes, y como evento principal, él sobre el ring contra la actriz.

Ahora, a casi un año de este reto, la actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, declaró que ella no piensa que es delicado que el expresentador de SNSerio crea que pueda subirse al ring a pelear con una mujer, cuando en realidad no es consciente del daño que podría hacerle a una chica: "Es un tema super delicado, porque, aquí lo que me hace ruido es que él crea que es viable, factible, subirse al ring con una mujer pensando lo mismo".

Gala Montes reveló cómo se siente hoy respecto a Adrián Marcelo.Compartió que lo encontró en un momento vulnerable, y aun así decidió abrazarlo y perdonarlo. uD83DuDC9BUna muestra de que sanar también es parte del camino.#ReneFranco #LaTaquilla #AdrianMarcelo #GalaMontes pic.twitter.com/mQ7NBtPzWT — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) November 16, 2025

La intérprete de La Oportunidad declaró que los hombres al producir más testosterona tienen más masa muscular, y mayor fuerza, por lo que al pelear con una mujer sí hay una ventaja muy importante, e incluso hay algunos que de un solo golpe bien dado podrían matar a una mujer: "Hombres y mujeres somos diferentes en el sentido en que él tienen más masa muscular, los hombres producen más testosterona, tienen más fuerza, entonces es impresionante como él no se da cuenta, ni él ni muchos hombres, que pueden matar de un golpe a una mujer".

Ante su negativa de subirse al ring, la actriz de Hasta La Mad.... de la Navidad, mencionó que no se arrepiente de haber alzado la voz en contra de Adrián cuando lo hizo, porque considera que era lo correcto, y ella pese a todo, defenderá las causas que considere que merecen ser escuchadas: "Yo estoy contenta de haber alzado la voz en su momento, sigo alzándola, no me voy a callar nunca, siento que tenía razón, y pues nada, el tiempo pone todo en su lugar".

Fuente: Tribuna del Yaqui