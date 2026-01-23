Horóscopos Mhoni Vidente HOY VIERNES 23 de enero de 2026: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- Este viernes 23 de enero de 2026 llega con movimientos importantes en el terreno personal, laboral y emocional. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, algunos signos enfrentarán decisiones que no pueden postergar, mientras otros recibirán señales claras para avanzar en proyectos que tenían detenidos. Mhoni Vidente, en los horóscopos de hoy, anticipa un día clave para ordenar pensamientos, tomar postura y soltar aquello que ya no suma. ¡Aquí más información para tu jornada!

Aries

Un asunto pendiente relacionado con el trabajo se resuelve a tu favor, siempre y cuando actúes con firmeza. Es un buen día para dejar claro lo que esperas y poner límites. Mhoni vidente señala que tendrás mucho éxito hoy.

Tauro

La estabilidad que has buscado comienza a llegar, pero exige paciencia. Evita gastar de más y presta atención a documentos o trámites. En el amor, alguien espera una señal tuya para avanzar.

Géminis

Noticias inesperadas cambian tu agenda del día, según Mhoni Vidente. Mantén la flexibilidad y evita discutir por detalles menores. Buen momento para organizar tus finanzas y cerrar acuerdos que estaban en pausa.

Cáncer

Este viernes te pide bajar el ritmo y escuchar más a tu intuición. Una decisión emocional será clave para tu tranquilidad. En el trabajo, no cargues responsabilidades que no te corresponden.

Leo

Este viernes 23 de enero de 2026 es un favorable para temas de liderazgo y exposición pública, dicen los horóscopos de hoy. Si tienes una propuesta que presentar, hazlo sin miedo. En lo personal, alguien cercano buscará tu apoyo o consejo.

Virgo

La energía del día te ayuda a ordenar pendientes y resolver problemas prácticos. Es un buen momento para cuidar tu salud y ajustar rutinas. Evita la autocrítica excesiva.

Libra

Un tema legal, contractual o académico muestra avances importantes. Confía en lo que has construido. En el amor, es momento de hablar con honestidad y sin rodeos: Mhoni Vidente dice que no debes escuchar a malos colegas.

Escorpión

Cambios internos te impulsan a cerrar ciclos. Aunque no sea sencillo, soltar te dará claridad. Buen día para tomar decisiones relacionadas con dinero o deudas.

Sagitario

Las relaciones personales toman protagonismo. Los horóscopos de hoy te dicen que escuches antes de responder; evita promesas que no puedas cumplir. En lo laboral, una oportunidad se presenta si te mantienes enfocado.

Capricornio

La disciplina da resultados, pero es necesario reconocer tus límites. No todo depende de ti. En temas familiares, un acuerdo traerá estabilidad y mejor comunicación.

Acuario

Creatividad y nuevas ideas marcan tu viernes. Aprovecha para proponer cambios o iniciar algo diferente. En el amor, evita idealizar situaciones y mantén los pies en la tierra.

Piscis

La sensibilidad está a flor de piel, pero también tu capacidad de sanar. Es un buen día para tomar distancia de conflictos ajenos y priorizar tu bienestar emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui