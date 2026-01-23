Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 24 de enero 2026: Predicciones para tu signo este fin de semana con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este sábado 24 de enero de 2026 llega con una energía intensa que no anda con rodeos. Según la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a tomar decisiones que ya no pueden seguir postergándose, especialmente en temas emocionales y personales. El Sol en Acuario no viene a complacerte, viene a despertarte. Si sigues haciendo lo mismo esperando resultados distintos, ahí está el problema.

En el tarot se hace presente El Juicio, carta de despertares, consecuencias y segundas oportunidades bien ganadas. Este 24 de enero no es para dudar, sino para escuchar, decidir y avanzar, aunque duela tantito. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy el que se hace responsable de su vida, cambia su destino.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 24 de enero 2026

Aries

Andas acelerado y con ganas de mandar todo al demonio. Cálmate tantito antes de hablar, porque puedes decir cosas que luego no podrás recoger. En el amor, define qué quieres y deja de jugar a dos bandos.

Tauro

Sábado para soltar cargas que no te corresponden. Ya no sigas sosteniendo relaciones por costumbre. En el amor, si no te valoran, mejor da media vuelta. Cuida tu dinero.

Géminis

Tu mente no para y eso te tiene algo disperso. En el amor, alguien espera claridad y no indirectas. Buen día para convivir, pero no prometas cosas que no vas a cumplir.

Cáncer

La nostalgia anda fuerte, pero no confundas recuerdos con realidades. En el amor, deja de idealizar a quien ya te falló. Buen momento para consentirte y poner límites.

Leo

Quieres atención y reconocimiento, pero primero revisa qué estás dando. En el amor, baja el ego o se arma bronca. Un plan inesperado puede alegrarte el día.

Virgo

Sábado para ordenar pendientes y tu cabeza. No todo tiene que ser perfecto. En el amor, relájate y fluye, alguien quiere verte sin tanto control.

Libra

La indecisión te trae cansado. Hoy toca elegir aunque te dé miedo. En el amor, una charla sincera aclara el panorama. No gastes de más por quedar bien.

Escorpio

Traes la intuición bien filosa. Si algo no te vibra, aléjate. En el amor, se revela una verdad que te abre los ojos. No hagas drama, actúa con inteligencia.

Sagitario

Andas con ganas de salir, viajar o cambiar de aire. Hazlo, pero sin descuidar responsabilidades. En el amor, no prometas lo que no puedes cumplir.

Capricornio

La seriedad te acompaña, pero no te encierres tanto. En el amor, muestra un poco más de sentimiento. Buen día para planear a futuro.

Acuario

El Sol te trae rebelde y con ideas nuevas. Aprovecha, pero no te pelees con medio mundo. En el amor, sé honesto y directo.

Piscis

Día sensible, pero revelador. No cargues problemas ajenos. En el amor, una señal te confirma quién sí vale la pena y quién no.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui