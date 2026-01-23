Jorja Smith, la invitada especial de Harry Styles en México: Todo sobre su carrera y su vida personal

Ciudad de México.- Como te informamos en TRIBUNA, este 2026 viene con todo en la industria de la música, comenzando con el tan esperado regreso a los escenarios de Harry Styles, un cantante británico que inició su carrera como integrante de la exitosa banda One Direction. Sin embargo, un detalle que desde ayer ha llamado la atención de sus fanáticos es Jorja Smith, la invitada especial del artista.

Esta joven de 28 años abrirá los shows del cantante que participó en el programa The X Factor, mismos que están previstos como parte de su gira mundial Together, Together 2026, los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, algo que evidentemente ya tiene impacientes a todos los admiradores de la estrella que desean conocer a la intérprete.

¿Quién es Jorja Smith?

De lo poco que se sabe sobre esta cantautora, se conoce que nació en Walsall, Inglaterra, el 11 de junio de 1997. De hecho, comenzó a interesarse por la música con tan solo ocho años; además, su talento fue descubierto de manera similar a lo que ocurrió con el canadiense Justin Bieber, pues a los 15 años, mientras subía videos a YouTube, un agente notó su potencial y a partir de ahí su carrera comenzó a despegar, hasta llegar al nivel en el que colaboró en Londres escribiendo canciones con Maverick Sabre y Ed Thomas.

Historia de Jorja Smith

Aunque no cuenta con una carrera universitaria formal, tiene una trayectoria destacable en este ámbito, ya que incluso asistió al SAE Institute (Escuela de Ingeniería en Audio), donde estudió producción musical bajo técnicas analógicas. Cabe destacar un dato curioso: su padre, Peter, es músico, aunque actualmente ya no se dedica a ello; en su juventud fue vocalista en un grupo de soul llamado 2nd Naicha.

Su vida personal

Según información disponible en línea, Jorja Smith procura mantener su vida privada. Aunque no está casada ni tiene hijos, no se conoce mucho sobre sus relaciones amorosas, salvo que en septiembre de 2017 comenzó a salir con el cantante y productor Joel Compass. Ahora bien, centrados en su trayectoria profesional, podemos mencionar que en enero de 2016 lanzó su sencillo debut Blue Lights en SoundCloud, mientras que su primer EP, publicado en noviembre del mismo año, se titula Project 11.

Fuente: Tribuna del Yaqui