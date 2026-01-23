¿José Eduardo Derbez respaldó a Victoria Ruffo? El actor dice si Eugenio Derbez fue un mal padre

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor mexicano, José Eduardo Derbez, al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, decidió romper el silencio sobre las más recientes declaraciones en contra de la paternidad de su padre, el productor y actor, Eugenio Derbez, revelando si es verdad que fue un mal padre, ¿acaso ha respaldado a Victoria Ruffo?

Como se sabe, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Victoria reveló que la razón por la que tantos años estuvo de pleito con Eugenio, fue el hecho de que no supo ser un buen padre para el actor de Renta Congelada, destacando que para él no supo ser un padre: "Yo quería que estuviera él presente con su hijo, sí que hiciera tareas, sí que fuera al doctor, sí que fuera a la escuela, sí que se hablaran por teléfono, pero eso no pasaba. Siempre quise que se llevaran bien, pero pues Eugenio yo creo que se dedicó más a trabajar".

Ante esto, el creador de La Familia P.Luche respondió que aunque tiene mucho que decir al respecto de estas declaraciones, no dirá nada por consideración a su actual esposa, Alessandra Rosaldo, su nieta y su hijo con Ruffo, pues desea que todos estos ataques ya paren: "Por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, por respeto a mi nieta y a mi hijo, José Eduardo, ya no voy a decir nada. Me encantaría responder y tengo muchísimo que decir, de verdad muchísimo, pero de verdad, por respeto a mi nieta, a mi hijo y a mi mujer, pues pregúntenle a ella".

Ante las declaraciones que hizo #VictoriaRuffo sobre la paternidad de #EugenioDerbez, el actor prefiere no dar réplica a los comentarios por respeto a su esposa y su familia. uD83DuDC40uD83EuDD74#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/3IzFaeISXw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 15, 2026

Ahora, en entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, José Eduardo destacó que él ya dijo todo lo que tenía que hablar del tema, y que sus padres también ya han hablado y dicho estas mismas cosas en el pasado, que al final, es algo que ya se habló: "Son muchas cosas, temas que todos se han hablado, a mi mamá la entrevistan cada semana, todos esos temas se hablaron y dijeron, ya no hay nada más que hablar, fue hace muchos años".

Finalmente, mencionó que la actriz de Corona de Lágrimas jamás le habló mal de Eugenio, que aunque pudiera parecer diferente, en realidad mantuvo la cordialidad por él en todo momento, incluso mencionó que cuando habla con Paola Dalay sobre que hacer si llegan a separarse, quiere seguir ese ejemplo de no hablar mal del otro: "No, nunca me habló mal de mi papá. Hasta yo lo he hablado con mi mujer, le he dicho: ‘Si en algún momento nos separamos, ojalá sea para siempre, pero todo es por el bien de los hijos y el hablar mal de la mamá y el papá no va por ahí'".

Yo creo que ellos tienen su historia, su rollo y cosa, a los dos los amo y los respeto. Son cosas en las que yo no me meto, que pasaron hace mucho tiempo y está bien si quieren seguir hablando, que sigan hablando", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui