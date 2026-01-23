José Emilio Fernández Levy acusa a su padre, 'El Pirru', de abandonarlo tras separarse de Ana Bárbara

Ciudad de México.- José Emilio Fernández acusa a 'El Pirru' de abandonarlo después de separarse de Ana Bárbara, asegurando que su carta es invalida por este motivo.

Como se sabe, hace varios días que José Emilio afirmó que trató de reconciliarse con su padre mediante una carta, pero que este le exigió dinero de la venta de la casa de Mariana Levy en Monterrey, para poder retomar su relación padre e hijo. Ante esto, el arquitecto mexicano salió a defenderse, asegurando que él como persona ha entendido que los lazos de sangre no obligan a nadie a amar a otra persona, y él dejaba ir a su hijo, señalándolo de robar, de drogarse y de no haber aprendido valores importantes de la vida.

Es por esto, que el joven ante medios de comunicación como Sale el Sol, decidió responderle de manera contundente una vez más. En esta ocasión, José Emilio declaró que no ve su respuesta con el enojo, sino con tristeza y como un "hijo que durante muchos años intentó comprender, justificar y esperar", pero que ya no puede, afirmando que si no comparte lo mismo que él y no hay un lazo es porque creció sin un padre, sin una madre y sin una guía para él, afirmando que lo abandonó a su suerte.

Según el joven, después de que se separó de la intérprete de Los Busqué, careció de todo, desde cosas básicas como "champú hasta zapatos", pero sobre todo "me faltó un padre", y tuvo que crecer con él mismo, aprendiendo solo muchas cosas. De la misma manera, afirmó que pese a toda carencia, él jamás fue un "delincuente" que no ha robado nada ni se ha metido en drogas, y solo ha salido adelante con su esfuerzo: " He construido mi vida con esfuerzo y responsabilidad".

Emilio, que estudia en Televisa para ser actor y conductor, declaró que 'El Pirru' en su mente borró al hijo que realmente es, y lo "reemplaza por un personaje" que le conviene para sentirse bien, y ahora él también lo deja ir, porque entiende que jamás va a tener el padre que desea y necesita: "El padre que yo necesité ya no existe, para mí. No porque haya muerto físicamente, sino porque nunca estuvo emocionalmente. Hoy honestamente no sé quién eres y aceptar eso ha sido una de las cosas más difíciles y más liberadoras de mi vida".

Finalmente, el nieto de Talina Fernández afirma que esta declaración no la usa como ataque o reproche, sino para darle el cierre a lo que considera que ya no tiene remedio, su relación padre e hijo, pero que lo hace desde el perdón, para dejar ir el peso emocional que por años ha tenido sobre sus hombros: "No escribo desde el rencor, escribo desde el cierre. El perdón no borra lo vivido, pero sí me libera de cargarlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui