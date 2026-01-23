¿Julio Iglesias queda libre de cargos? Fiscalía de España archiva el caso de agresiones sexuales

Madrid, España.- Tal parece que el reconocido cantante de baladas español, Julio Iglesias, podría estar viendo la luz al final del túnel, debido a que recientemente se informó que la Fiscalía de España ha tomado la decisión de archivar el caso que hay en su contra por agresiones sexuales en contra de exempleadas de la casa de Punta Cana, ¿acaso esto significa que queda libre de los cargos por completo?

Hace una semana, salió a la luz una entrevista de exempleadas de Julio, en al que lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas en Punta Cana. Como era de esperarse, el cantante desde un inicio en su cuenta de Instagram se dijo inocente y hasta pidió a la justicia española no seguir el caso, debido a la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles", pues el caso no fue cometido.

Ahora, tras varios días de analizarse la petición de la defensa del padre de Enrique Iglesias, se ha informado que el ministerio público ha aceptado que se archive el caso que alega la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados", coincidiendo en que por ello se tiene un "desconocimiento de los hechos".

De la misma manera, la Fiscalía explicó que existe la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual les exige a todos los órganos de justicia del país que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una "conexión material con España", o sea, que las víctimas sean originarias de España o que residan en el país, entre otras cuestiones.

¿Con esto Julio Iglesias queda libre de cargos?

Según los informes del caso, no, el reconocido cantante no es liberado de los cargos, sino que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes", o sea, que el caso se podrá desarrollar en Punta Cana, donde dicen que ocurrieron los delitos, o en los países en los que radiquen las víctimas que alzaron la voz.

"Estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia"



