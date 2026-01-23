'La Casa de los Famosos' 2026: Lupita Jones estaría confirmada y Gerardo Ortiz habría rechazado

Ciudad de México. - Cada vez surgen más rumores en torno a la nueva edición del exitoso reality show La Casa de los Famosos, el cual se transmite a través de la cadena televisiva Telemundo y que, es importante mencionar, presuntamente dará inicio el próximo 17 de febrero de 2026. Ante ello, los fanáticos ya comenzaron a cuestionarse quiénes serán las celebridades e influencers que formarán parte de esta nueva temporada.

"Ustedes son los fans más creativos. Gracias por inspirarnos con sus ideas. Son lo máximo. Ya tenemos fecha de la nueva temporada, qué emoción", se lee en la publicación que compartieron recientemente en sus redes sociales. Incluso, hace apenas un par de horas, la producción volvió a actualizar su cuenta de Instagram, donde a través de un video de apenas unos segundos se observa cómo una elegante mujer desciende de un vehículo luciendo unas zapatillas rojas. El clip fue acompañado con la frase: "Un tacón. Mil teorías. ¿De quién se tratará?".

¿Se unirá Lupita Jones?

Aunque la identidad de la misteriosa mujer aún no ha sido revelada, ha llamado la atención que la reconocida creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, comentó en sus plataformas digitales que una fuente cercana le aseguró que una de las participantes sería la primera mexicana en ganar el certamen de Miss Universo. Se trataría de la exreina de belleza y modelo Lupita Jones, de 58 años de edad.

Publicación de Telemundo

"Me dicen que Lupita Jones sería otra de las habitantes de La Casa de los Famosos de Telemundo… tiempo al tiempo", escribió Martínez. Posteriormente, en otra publicación, adelantó que este próximo lunes 26 de enero se dará a conocer oficialmente como integrante al polémico influencer Kunno. "¡Me confirman que Kunno será uno de los habitantes del reality La Casa de los Famosos de Telemundo! Tiempo al tiempo", agregó.

¿Gerardo Ortiz rechazó estar en el show?

Otra de las revelaciones compartidas por Chamonic señala que, a último momento, el intérprete de música regional mexicana Gerardo Ortiz habría decidido no participar en el programa, optando en su lugar por enfocarse en una gira musical. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el cantante y compositor, nacido en Estados Unidos, no se ha pronunciado al respecto. Por ahora, la influencer también expresó en su publicación que, desde su punto de vista, este tipo de exposición mediática habría resultado sumamente beneficiosa para la carrera artística del cantante.

Aseguran que Gerardo Ortiz se arrepintió de unirse

Fuente: Tribuna del Yaqui

