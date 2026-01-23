Pati Chapoy arremete contra Alex Bisogno y acusa de robarle a hija Daniel Bisogno: "Lo saqueó todo"

Ciudad de México.- La reconocida periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, brindó una rueda de prensa en la que no tuvo reparos al momento de arremeter en contra del polémico presentador mexicano, Alex Bisogno, después de que esta hablara mal de ella y la señalara de matar a su madre, Araceli Bisogno, por lo que ella lo acusó de robarle a la hija de Daniel Bisogno tras su muerte.

Hace unos días salió a la luz que Alex brindó una entrevista, que salió a la luz poco después, en la que explica que el fallecido Daniel, le pidió a él y a Cristina Riva Palacio el no revelar información de su delicado estado de salud, ni de que lo operarían para no complicar el estado de salud que sabía que vivía su madre, pero que por desgracia no se cumplió, y por culpa de Chapoy sucedió lo que se temía.

Según lo dicho por el expresentador de Al Extremo, Cristina habló con Pati sobre el estado de salud de Daniel y le comentó sobre su delicada cirugía, que luego la conductora reveló en Ventaneando, que por obvias razones fue visto por su madre, quien al parecer, tras dicha información comenzó a agravarse a tal grado de que los médicos no lograron estabilizarla y terminó por perder la vida, culpando de esta manera a Chapoy.

Ante esto, en la rueda de prensa de TV Azteca para celebrar los 30 años del vespertino anteriormente mencionado, Chapoy no se cayó nada, y además de afirmar que la madre de Daniel estaba muy descuidada, también acusó a Alex de ser un hombre aprovechado y vividor, asegurando que en cuanto supo que su hermano mayor había perdido la vida, en vez de llorar su partida y comenzar con los preparativos para honrar su memoria, se fue a robarle.

La jefa de Pedro Sola declaró que en la casa principal del actor de Lagunilla, Mi Barrio, había muchas cosas de valor, y que Alex aprovechó el momento y robó todo lo que pudo, antes de que Cristina reclamara lo que por derecho le pertenece a Michaela, la única hija de su hermano mayor: "¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias le correspondían a su hija y no a él”.

De la misma manera, destacó que Alex en esta ocasión está actuando bajo el despecho porque ella ha expuesto la clase de persona que es y por eso se une a un excolaborador, Enrique Hernández, para difamarla y buscar hundirla con mentiras, como la dicha anteriormente.

