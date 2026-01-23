¿Quién es José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

Ciudad de México.- La edición número 98 de los Premios Oscar ha puesto nuevamente a México en el mapa del cine mundial. Este 2026, nombres como Guillermo del Toro, Cruz Contreras e Ivel Hernández han figurado en distintas categorías, desde Mejor Película hasta Animación y Efectos Visuales. Entre estos representantes destacó el nombre de un profesional cuya labor suele pasar desapercibida para el público, pero que resulta vital para cualquier producción: el sonidista José Antonio García, quien aspira a su tercer Oscar en la categoría de Mejor Sonido por la película 'Una batalla tras otra'.

Con este reconocimiento internacional y más de tres décadas de experiencia, García ha demostrado que el sonido es mucho más que un complemento: es un elemento narrativo que puede transformar la manera en que una historia llega al espectador.

De México a Hollywood: El inicio de una carrera improbable

José Antonio García decidió emigrar a Estados Unidos a finales de los años 80, en busca de oportunidades que en México eran escasas para el cine de gran formato. Sus primeros pasos fueron modestos, pero marcaron el inicio de una carrera sólida.

Primeros proyectos : 'Cuentos desde la cripta' y 'Critters 3' y '4'.

: 'Cuentos desde la cripta' y 'Critters 3' y '4'. Colaboraciones clave : Alfonso Cuarón lo invitó a trabajar en 'La princesita' y más tarde en 'Y tu mamá también'.

: Alfonso Cuarón lo invitó a trabajar en 'La princesita' y más tarde en 'Y tu mamá también'. Apodo en la industria: Es conocido como 'El Tiburón', por su carácter firme y su estilo de trabajo

Con más de 80 producciones en su trayectoria, José Antonio García se posiciona como referente del sonido en Hollywood y México

Con el paso de los años, José Antonio García fue reclutado para producciones de alto perfil como 'Super Agente 86', 'El solista', 'Los juegos del hambre', 'Sully: hazaña en el Hudson' y 'Avengers', filme que incluso le representó desafíos técnicos por el excesivo sonido de las armaduras. Estos proyectos le dieron visibilidad y lo colocaron en un circuito donde pronto sería convocado para producciones de mayor escala. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros lo convirtió en un profesional versátil y confiable.

Películas destacadas y reconocimientos

La carrera de García está marcada por una gran variedad de producciones, desde dramas íntimos hasta superproducciones de acción.

'Argo' (2012) – Nominación al Oscar.

(2012) – Nominación al Oscar. 'ROMA' (2018) – Segunda nominación al Oscar y ganador del Ariel en México.

(2018) – Segunda nominación al Oscar y ganador del Ariel en México. 'Iron Man 3' (2013) – Mominación de la Asociación de Sonido de Estados Unidos

3' (2013) – Mominación de la Asociación de Sonido de Estados Unidos 'Babel' (2006) – Nominación al BAFTA.

(2006) – Nominación al BAFTA. 'Avengers' (2012) – Reto técnico por el sonido de las armaduras.

Cada nominación y premio ha reforzado su prestigio, demostrando que su trabajo es fundamental para la calidad de las películas. Su tercera nominación al Oscar en 2026 lo coloca nuevamente en la élite del sonido cinematográfico.

Con la nominación de 'One Battle After Another', José Antonio García suma su tercera nominación al Oscar, consolidando la presencia de México en la élite del sonido cinematográfico

Importancia de su trabajo en el cine

El sonido en el cine no sólo acompaña la imagen, sino que construye atmósferas y emociones. García ha sido capaz de integrar diálogos, ambientes y efectos con precisión, logrando experiencias inmersivas para el espectador.

Especialidad: Grabación y mezcla de sonido directo en rodajes

Aporte: Elimina ruidos ajenos y asegura que las voces y ambientes se escuchen en perfecta sintonía.

Impacto: Ha trabajado en más de 80 producciones, consolidando su lugar en Hollywood.

Su nominación en 2026 confirma que el talento mexicano sigue siendo referente en áreas técnicas de la industria global. García representa a quienes, desde el anonimato, hacen posible que el cine se viva con toda su fuerza sensorial.

Fuente: Tribuna del Yaqui