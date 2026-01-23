¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 23 de enero de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 23 de enero del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importante, pues solo irán tres atletas de un solo color, ¿esta semana será azul o rojo?

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en especial en los azules, que esta semana 17 han estado decayendo en el rendimiento, perdiendo puntos importantes.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicados debido a que además de la Supervivencia, habrá una Medalla de Equipo, que dará un beneficio a todo el equipo que la gane en el último día de la semana, por lo que entre los mismos integrantes masculinos habrá peleas, en especial entre Mario 'El Mono' Osuna con el beisbolista, Adrián Leo, sin embargo, se cree que al final será para los azules.

Esmeralda Ugalde habla sobre los conflictos que hay en #ExatlónMéxico. uD83DuDE31 ¡Revive aquí el último episodio de 'El otro lado de los Realities'. uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDD34 https://t.co/ixGhjGyKuo — Exatlón México (@ExatlonMx) January 23, 2026

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 23 de enero, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en una de las competencias, y en otra los rojos retomarían la fuerza, pero, como ahora o deben ir 3 mujeres rojas o 3 hombres azules, el punto decisivo se jugará el próximo domingo 25 de enero.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui