¿Se une a Televisa? Afirman que Pato Borghetti renunció a 'Venga La Alegría' por este reality show

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido presentador y actor de origen argentino, Pato Borghetti, no se habría retirado de la TV como se dijo, sino que en realidad habría renunciado a Venga la Alegría porque ya tendría entre manos el ser conductor de famoso reality show de canto, que ha llevado a la fama a docenas de artistas en las últimas dos décadas, ¿acaso se une a Televisa?

Como se sabe, el pasado viernes 19 de diciembre, Borghetti cerró sus casi 10 años al aire en el famoso matutino de TV Azteca, con un recuento de sus mejores momentos, asegurando que aunque fue una decisión complicada, considera que es lo mejor para su nueva etapa. Aunque aseguró que seguirá en las filas del Ajusco, mucho se rumoró que en realidad, pronto se le verá en Televisa junto a su esposa, Odalys Ramírez, en uno de sus realitys.

Entre otro de los posibles motivos de la salida de Pato del matutino, según Gabo Cuevas, es el hecho de que necesitaba una vida más tranquila, pues declaró que tuvo un problema cardíaco muy serio que casi acaba con su vida, en agosto del 2025, y que por ello, tras someterse a una cirugía, decidió abandonar la emisión para irse a Estados Unidos, lejos de la TV y todo el estrés laboral, y los altos mandos del Ajusco lo jubilarían con casi todo su sueldo mensual.

Ahora, en la emisión de Dulce y Picosito, Cuevas declaró que Borghetti podría salir de su apresurado retiro más rápido de lo esperado, pues aseguró que el conductor presuntamente estaría contemplado para encabezar uno de los realitys más exitosos de TV Azteca, La Academia, señalando que supuestamente, el argentino está abierto a seguir trabajando "siempre y cuando sean proyectos de corta duración, como realities o colaboraciones temporales, que no pongan en riesgo su salud".

Finalmente, el exparticipante de Survivor México, también declaró que los altos mandos, además de estar armando el elenco de presentadores, ya se encuentra en convocatorias para el jurado y los maestros, y al parecer, el donde de Danna Paola suena muy fuerte para que regrese a la silla de jurados: "Hace semanas habían dicho que Danna iba a estar en La voz; pero en realidad me contaron que están buscando a quienes quieren como jueces y el nombre que está top ahí es Danna, que sí quiere y que la están convenciendo".

