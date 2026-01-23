(VIDEO) Brenda Bezares considera abandonar '¿Apostarías por mí?'; te contamos a los nominados

Ciudad de México.- Hace unas horas se dio a conocer cuáles son las tres parejas que podrían abandonar el reality show ¿Apostarías por Mí?, y aquí en TRIBUNA te contaremos todos los detalles. De hecho, llamó especialmente la atención que una de las más afectadas por la noticia fue, sin duda alguna, la polémica Brenda Bezares, esposa del conductor de televisión Mario Bezares.

Para empezar, hay que mencionar a los nominados de esta semana, quienes están en riesgo de eliminación: Alina Lozano y Jim Velásquez, una de las parejas que tuvo peor desempeño en el Desafío del lunes; así como Nuja Amar y Adrián Di Monte, quienes fallaron en la administración de su dinero y terminaron con menos de 200 dólares en la primera semana. Por último, Laysha y El Malito, quienes, a pesar de haberle ganado a los segundos, quedaron en la cuerda floja cuando fueron mencionados por sus compañeros.

¿Qué pasa con Brenda Bezares?

Después de la nominación, Brenda levantó las alarmas mientras conversaba con René Strickler y Rubí Cardozo, pues en ese espacio habló sobre sus motivos para participar en el concurso, siendo su principal objetivo enfrentar sus miedos personales. Como padece claustrofobia, nunca se imaginó exponerse tanto frente a las cámaras: "Vine a vencer a mis propios miedos, porque en la vida me hubiera metido a una bola a patearla porque soy claustrofóbica. En la vida me hubiera expuesto ante tantas cámaras porque soy una mujer muy frontal, digo lo que pienso y a veces me tengo que contener".

Confiesa algunos de sus temores

El problema radica en que, en lo particular, le afecta el ambiente de ciertos participantes y se ha dado cuenta de que juzgan a los demás a sus espaldas, lo cual le juega en contra por los "cambios de energía". Por lo tanto, a partir del cara a cara, la ansiedad de la pareja de Mario se desató, ocasionando que muchos sospecharan que podría pensar en abandonar el show, como en su momento lo hizo Lola Cortés en La Granja VIP de TV Azteca.

"Le digo a amor, ya no quiero jugar, no me gusta ver a la gente así, ¿sabes? No me gusta que hablen a las espaldas, no, eso no me gusta", explicó la actriz. Es importante agregar que la gala de eliminación se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero de 2026, y para salvar a los concursantes solo hay que ingresar a la app de ViX, disponible para iOS y Android, donde es posible votar un máximo de 10 veces por día.

Fuente: Tribuna del Yaqui