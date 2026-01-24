Acusan a exactor de Televisa de violentar a su novia; afirman que la obligó a grabar a su lado

Ciudad de México.- El reconocido exactor de Televisa y modelo mexicano, Eleazar Gómez, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, a causa de que se le acusa de violentar a su novia, la empresaria mexicana, Miriam García. Recientemente, compartieron un video juntos para desmentir los señalamientos, pero se ha dicho que es falso, ¿acaso el galán la obligó a grabar a su lado para hacerlo quedar bien?

Como se sabe, hace un par de días que el polémico presentador argentino, Javier Ceriani, mediante su canal de YouTube, afirmó que Gómez desde hace meses que agrede de forma física y psicológica a Miriam, que su hermano, Ian García, ignora lo que pasa para "evitar escándalos", pero que la situación cada vez es peor para la empresaria mexicana, al grado de que "ya le bajo un diente" y supuestamente "la dejaría sin visión de un ojo", pero que ella vive bajo amenaza y no lo denuncia.

Como era de esperarse, ante los graves señalamientos en contra del exnovio de Danna Paola, ha sido el propio actor de melodramas y Miriam los que decidieron romper el silencio de manera clara, pues a través de la cuenta de Instagram del actor de Atrévete a Soñar compartieron un video para desmentir lo dicho, en el que aunque ninguno ataca a Ceriani o dice que es falso, simplemente aparecieron sonriendo, felices y muy abrazados, disfrutando del sol y del mar, demostrando que se aman.

.@JavierCeriani no que tenía a la chica golpeada y secu3str4da??? pic.twitter.com/nusQI8JmUf — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 21, 2026

Pero ahora, después de este video en el que el exparticipante de La Granja VIP probaría su inocencia, fue desmentido por el periodista Gabriel Cuevas, el cual mencionó que es falso, no porque sea creado con IA o que ella fuera obligada sino porque "ese video no es de hoy", sino que supuestamente fue grabado hace muchos meses, cuando recientemente la pareja comenzó con su relación sentimental.

Pero, aunque el exreportero de Venga la Alegría dice que no es reciente, mencionó que no quiere decir que estén mal, por el contrario, afirmó que están muy bien y cerca de irse de crucero, por lo que no tendrían mucha señal, y elegirían enviar esto rápido para desmentir los dimes y diretes: "Ian García me dijo que ayer vio a Miriam García y que la vio bien… Yo le escribí al mánager y me dijo: 'Ahorita tiene poca señal, creo que va a hacer un viaje de un crucero y le pedí que subiera un video y una foto de que estaba con ella'".

Gabo "ese video no es de hoy..."

"el manager le pidió a eleazar que suba video y una foto que estuvo estos días con esta chica compartiendo..." #LaGranjaVIPMX #lagranjavip pic.twitter.com/xjUVDjXBog — hanna? (@xjhtxx) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui