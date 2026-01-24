BTS logra 'sold out' en México en MINUTOS y fans estallan contra Ticketmaster por FRAUDE y REVENTA

Ciudad de México.- Uno de los mayores temores de cualquier ARMY era que se agotaran los boletos para los tres conciertos que ofrecerá la exitosa banda coreana BTS en México. Lamentablemente, la mañana de este sábado 24 de enero de 2026 ese escenario se volvió realidad, ya que alrededor de las 09:36 horas las entradas se agotaron por completo, dejando a miles de fans con las ganas de escuchar en vivo a sus ídolos.

"Los boletos para BTS WORLD TOUR ARIRANG en México se encuentran agotados, evita comprar fuera de canales oficiales", informó Ticketmaster México a través de sus diversas redes sociales. Cabe señalar que este día representaba la última oportunidad para adquirir una entrada, sin embargo, la demanda fue tan alta que más de 300 mil personas permanecieron formadas en las filas virtuales con la esperanza de conseguir al menos un boleto. No obstante, las localidades se agotaron en tan solo 36 minutos, tiempo que duró la venta general.

Por su parte, la empresa de boletería hizo un llamado a los seguidores del grupo a no caer en estafas, ya que son los únicos autorizados para la venta oficial. En este tipo de situaciones suelen aparecer páginas web que prometen boletos garantizados, provocando que muchos compradores terminen perdiendo su dinero. Es importante recordar que quienes lograron adquirir su acceso podrán disfrutar de los conciertos que se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

Uno de los temas que generó mayor polémica fue que la venta se realizó únicamente mediante el registro previo como fans en la plataforma, una dinámica poco habitual, ya que normalmente este tipo de procesos se lleva a cabo a través de instituciones bancarias. Aunque desde un inicio se aclaró que no habría venta física, desde ayer comenzaron a circular en X (antes Twitter) publicaciones de internautas que aseguran que la empresa incurrió en fraude.

"TICKETMASTER ESTÁ COMETIENDO FRAUDE. Están vendiendo boletos en la taquilla a revendedores y ARMYS ya comenzaron a mandar pruebas y fotos de esta injusticia. Exhortamos a todas a informar a Profeco de lo que está sucediendo", escribió la usuaria @LuisaMiran27605. Esta denuncia continúa circulando en redes sociales y ha provocado una fuerte indignación dentro del fandom; sin embargo, hasta el momento ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

