"Está delicada": Yadhira Carrillo es hospitalizada por Covid-19; actriz de Televisa revela su estado

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Yadhira Carrillo, desgraciadamente no se encuentra nada bien, pues después de que se confirmó que padece de Covid-19, también se informó que ante complicaciones médicas, tuvo que ser hospitalizada de emergencia, y una de las queridas actrices de Televisa con las que acaba de trabajar en su regreso a la TV, reveló su actual estado de salud, que preocupa a fans, pues dice que "está delicada".

Como se sabe, Yadhira volvió con un importante papel en el melodrama, Los Hilos del Pasado, y se esperaba que junto al resto de sus colegas, asistiera a la fiesta del cierre de evento, pero por el contrario brilló por su ausencia, que según el productor, José Alberto 'El Güero' Castro, mencionó que fue porque tiene Covid-19: "Estoy contento y triste a la vez, contento por el resultado, por cómo lo recibieron en la casa, cómo la gente fue siguiendo la historia, cómo se clavaron y se enamoraron de los personajes, triste por la pobre de Yadhira pues ahorita con Covid, pues es que ahorita esto está pasando, el Covid y la influenza".

Ante esto, la actriz Laura Flores, que fue una de las actrices de dicho melodrama en el que Carrillo volvió a la TV, en una entrevista para el programa Todo Para La Mujer, mientras que pausó en su ensayo para la obra de teatro que prepara, declaró que ella sabe de la propia voz de Yadhira, pues mediante un mensaje de texto se lo reveló, que tuvo que ser hospitalizada ante ciertas complicaciones médicas de la enfermedad, que al parecer no la tendrían bien.

Según la actriz de la puesta en escena, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, Yadhira aunque no estaría grave o dentro de un peligro mortal, la realidad es que sí debe de permanecer bajo observación médica, lo que ha alarmado a los millones de seguidores del melodrama. De la misma manera, declaró que hasta el momento desconoce cuándo es que se tiene previsto que le den el alta y pueda volver a su hogar para recuperarse satisfactoriamente.

Cabe mencionar que hasta el momento, Carrillo o algún elemento de su equipo de relaciones públicas, no se han pronunciado ante lo revelado por el productor y la actriz de la empresa San Ángel, pero se espera que pronto alguno de ellos salga y de un comunicado para hablar con respecto a este bache en el estado de salud de la querida actriz mexicana, y que revele cómo se encuentra actualmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui