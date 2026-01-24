¿Está grave? Verónica Castro cancela asistencia a evento en TV Azteca por problemas de salud

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Verónica Castro, reapareció tras ser hospitalizada de emergencia y usar oxigeno, pero, su presencia causó mayor preocupación, a causa de que canceló asistencia a evento que planearon en TV Azteca hace un par de días por temas de sus problemas de salud, ¿a caso se encuentra grave por una enfermedad pulmonar?

El pasado miércoles 14 de enero, a través de Ventaneando, la reconocida periodista de espectáculos y amiga de la actriz, Pati Chapoy, declaró que Verónica se encontraba en el hospital dado a que presentó unas ligeras complicaciones de sus problemas lumbares. La periodista mexicana dejó en claro que por fortuna no eran padecimientos graves, ya que son solo las secuelas que tiene desde el accidente que tuvo con el elefante en grabaciones de Big Brother VIP.

Tras esto, su hermano mayor, José Alberto 'El Güero' Castro, declaró que aunque su hermana sí estuvo delicada y hasta necesitó de oxigeno, mencionó que no fue nada grave, sino que es una factura que pasa el cuerpo por fumar toda la vida, y confirmó lo dicho por Chapoy, secuelas de su accidente pasado en Televisa, que por desgracia no sanaron al 100 por ciento, pero destacando que Verónica sigue fuerte y está sana de manera general. Sin embargo, hace unos días se encendieron las alarmas.

El motivo detrás de la preocupación, fue que la protagonista de Rosa Salvaje fue el hecho de que anunció que pese a que iría al foro de Ventaneando para celebrar sus 30 años, al final su salud no se lo permitió, aunque afirmó que es solamente un dolor crónico que necesita de terapias, pero que eso sería desde su casa: "Estoy en casita, me vine para acá porque no tenía caso estar en el hospital, si acá me podían hacer las terapias entonces vamos a hacer terapias en la casa porque no se me quita el dolor en el brazo y de la pierna, ahí los tengo atoraditos".

Finalmente, la madre de Cristian Castro, afirmó que dado a que el cantante está lleno de trabajo, es su otro hijo, Michelle Castro, el que está al pendiente de ella, pero que con el tratamiento y las explicaciones de su neurocirujano, están tranquilos y puede decir que pronto va a estar mejor: "Ya sabes que esto es lento. El neurocirujano me dice que son partes de mi cabeza, que son de cervicales, reacciones que tiene el cuerpo, como todo es una sola resistencia, pues de ahí salen todas las molestias".

Fuente: Tribuna del Yaqui