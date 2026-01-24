Hombre incomoda a Kate Middleton y Príncipe William en evento; seguridad de la Corona lo detiene

Londres, Reino Unido.- De nueva cuenta los integrantes de la Corona británica están dando de que hablar, debido a que mientras que el Príncipe William estaba caminando con su esposa, Kate Middleton, durante uno de los eventos de la Realeza de los que forman parte como futuros reyes del Reino Unido, un hombre los incomodó al momento de gritarles constantemente sobre el escándalo del Príncipe Andrés, hasta que uno de los elementos de seguridad lo detuvo.

A finales del 2025, pese a que el tema de Virginia Guiffre parecía haberse acabado y Andrés ya no se vería involucrado en el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ante el suicidio de la víctima de este polémico caso, salieron a la luz varias declaraciones escritas por la mujer en contra de Andrés, que obligaron al Rey Carlos III ha oficialmente despojarlo de todo rango de la Realeza y quitarle todo tipo de ayuda, deslindándose al 100 por ciento de su hermano.

Pero, pese a estas acciones del mayor de los hijos de la Reina Isabel II, mediáticamente volvió a ser un golpe para la Corona, ya que se les ha criticado severamente al desvelarse la cercana relación que había entre el fallecido empresario y el exduque de York, y ahora, en el más reciente evento al que asistieron los Príncipe de Gales las consecuencias los alcanzaron con preguntas incómodas del tema.

Durante los compromisos oficiales que tuvieron el hijo mayor de la Princesa Diana y su esposa Kate en Escocia, al bajarse del auto y dirigirse al pub The Gothenburg, en el pueblo de Fallin, un hombre de este la multitud comenzó a gritarle a los padres del Príncipe George sobre el encubrimiento a las acusaciones contra Andrés por su asociación con el polémico financista estadounidense: "¿Cuánto tiempo llevan sabiendo de Andrés y Epstein?" y "¿Han estado encubriendo a Andrés?".

Después de los gritos de aquel hombre, que fue ignorado por el hermano y la cuñada del Príncipe Harry, uno de los guardaespaldas de los antiguos duques de Cambridge se acercó al hombre y detuvo sus constantes gritos hacía sus clientes, pidiéndole que dejara de hacer dicho escándalo, afirmando que era Policía y tenía autoridad en el caso: "Está bien, señor, ya basta. Aquí hay niños. Soy policía, ¿ok?". Tras la intervención, el hombre se detuvo, y los royals siguieron con su agenda.

It was not the welcome they expected, as Prince William and Kate Middleton were challenged over alleged Prince Andrew cover-up claims. pic.twitter.com/L36yepDzEh — Feminegra (@feminegra) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui