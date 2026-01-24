Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 24 de enero 2026: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- ¡Arranca el fin de semana! Y este sábado 24 de enero de 2026 llega con movimientos importantes en el plano personal, laboral y emocional. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, la pitonisa más querida en el mundo de la farándula, la energía del día favorece las decisiones prácticas, los cierres de ciclos y los reencuentros inesperados. Lee los horóscopos de hoy y descubre cómo puedes tomar las mejores decisiones para tu signo zodiacal; pero recuerda, tú creas tu destino.

Aries

El día te exige controlar el carácter y pensar antes de responder. Hay noticias relacionadas con trabajo que te obligan a reorganizar tus planes. En el amor, una persona del pasado vuelve con intenciones distintas; Mhoni Vidente recomienda no recibirlo.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza a tomar forma, pero solo si sueltas una preocupación que ya no tiene solución inmediata. Buen momento para arreglar asuntos financieros y aclarar malentendidos familiares.

Géminis

Sábado ideal para resolver trámites pendientes y cerrar acuerdos que habías dejado inconclusos. Los horóscopos de hoy dicen que podrías ser bendecido con dinero extra, siempre y cuando actúes con responsabilidad y bondad.

Cáncer

La energía del día te impulsa a pensar más en ti; siempre piensas en los demás y eso no siempre es bueno. Es un buen momento para tomar distancia de personas que generan desgaste emocional. En lo laboral, surge una propuesta informal.

Leo

Recibes una señal clara sobre una decisión importante que venías postergando. El día favorece los cambios, pero solo si vienen acompañados de disciplina. En pareja, se fortalece el diálogo; si estás soltero, hay posibilidades de un encuentro inesperado.

Virgo

Sábado para ordenar, limpiar y planear. Cuando organizas tu entorno, también se acomoda tu mente. En cuestiones de dinero, evita gastos impulsivos. Una persona cercana te pedirá apoyo, pero no cargues con responsabilidades que no te corresponden.

Libra

Tu intuición estará más clara de lo habitual. Confía en lo que sientes, especialmente en temas emocionales. El día es favorable para reconciliaciones o acuerdos que parecían imposibles. Cuida el descanso, tu cuerpo pide pausa.

Escorpio

La energía se mueve a tu favor, pero exige paciencia. No todo se resolverá hoy, aunque sí se define el camino. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. En lo personal, es momento de poner límites sin culpa.

Sagitario

Sábado de cambios rápidos y decisiones inesperadas. Un plan se modifica a última hora, pero el resultado será mejor de lo previsto. En el amor, evita discusiones por orgullo. Escuchar será tu mejor estrategia.

Capricornio

El día te impulsa a pensar en el futuro con más claridad. Buen momento para revisar metas y ajustar expectativas. En temas laborales, se aproxima una oportunidad que requiere compromiso. En lo emocional, procura no aislarte.

Acuario

Recibes noticias que te motivan a retomar una idea que habías dejado en pausa. El sábado favorece los comienzos, sobre todo en proyectos creativos o personales. En relaciones, se aclara un malentendido que venía cargando tensión.

Piscis

La sensibilidad estará a flor de piel, pero también tu capacidad para tomar decisiones acertadas, dicen los horóscopos de Mhoni Vidente. Es un buen día para cerrar ciclos emocionales y dejar atrás culpas innecesarias. En lo económico, llega un apoyo.

