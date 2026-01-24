Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 25 de enero 2026: La fortuna con tu signo con Luna en Aries

Ciudad de México.- Este domingo 25 de enero de 2026 llega con una energía ideal para bajarle dos rayitas al ruido externo y escuchar lo que el corazón viene gritando desde hace rato. La Luna ya anda en Aries, y eso trae impulsos, arranques y ganas de decir verdades sin pensar en las consecuencias. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros favorecen la introspección, el descanso consciente y las decisiones que se toman sin presión, pero con mucha honestidad.

En el tarot se hace presente La Estrella, carta de esperanza, sanación y fe renovada. Esta carta anuncia que, aunque el camino haya sido pesado, la luz vuelve a verse clara. Este 25 de enero es para recargar el alma, agradecer lo aprendido y prepararte para la semana que viene con más claridad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy sanar también es avanzar.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY DOMINGO 25 de enero de 2026

Aries

Andas con la mecha corta y el corazón acelerado. Cuidado con reaccionar de más por cosas pequeñas. En el amor, si no bajas el tono, se arma bronca. Buen día para moverte, hacer ejercicio y sacar el estrés.

Tauro

Domingo para descansar, pero también para pensar qué ya no vale tu energía. En el amor, deja de justificar lo injustificable. Tu paz vale más que cualquier costumbre.

Géminis

Tu mente no para ni en domingo. En el amor, alguien espera que seas claro y no ambiguo como siempre. Sal, convive, pero no prometas cosas que luego no cumplirás.

Cáncer

La nostalgia anda fuerte, pero no confundas recuerdos con ganas de volver a sufrir. En el amor, cuida tu corazón y pon límites. Día ideal para apapacharte y recargar energía.

Leo

Quieres atención y aplausos, pero hoy toca escuchar. En el amor, deja el orgullo o se enfría la cosa. Un plan sencillo puede salir mejor de lo esperado.

Virgo

Domingo para ordenar pensamientos y emociones. No quieras resolverle la vida a todo el mundo. En el amor, relájate y disfruta sin controlar tanto.

Libra

La indecisión te trae cansado. Hoy el universo te empuja a elegir, aunque te dé miedo. En el amor, una charla sincera aclara dudas y acomoda sentimientos.

Escorpio

Tu intuición anda encendida. Si algo no te vibra, no lo fuerces. En el amor, se cae una venda de los ojos. No hagas drama, actúa con dignidad.

Sagitario

Domingo inquieto, con ganas de salir y cambiar de aire. Hazlo, pero sin descuidar responsabilidades. En el amor, no prometas más de lo que puedes dar.

Capricornio

Te cuesta soltar el control, incluso en domingo. Aprende a descansar sin culpa. En el amor, muestra un poco más de lo que sientes, no todo es trabajo.

Acuario

El Sol te trae reflexivo y con ganas de cambios. Aprovecha para hacer limpieza emocional. En el amor, sé honesto contigo y con los demás.

Piscis

Día sensible, pero sanador. No cargues problemas ajenos. En el amor, una señal del universo te confirma quién sí merece tu tiempo.

