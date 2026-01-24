Humberto Noriega estalla contra Ella Bucio en 'Exatlón México'; fans critican al atleta: "No le hables así"

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido atleta mexicano de los rojos, Humberto Noriega, molestó al público del Exatlón México, después de que en sus redes sociales exhibieran el momento en el que estalla en contra de Ella Bucio por haber perdido su punto en su carrera. Los millones de fans de la emisión vespertina han criticado al atleta por ser tan rudo con su pareja y compañera, pidiendo que no le hable así.

El pasado viernes 23 de enero de este 2026, durante las competencias del reality deportivo de TV Azteca, las cosas se pusieron sumamente tensas entre varios de los integrantes, debido a que ambos equipos han estado sumidos en una intensa rivalidad, en especial ahora que los rojos han comenzado a recuperarse y han tenido más victorias ante los azules que tenían semanas llevándose casi todos los premios.

Como se sabe, a ser el cierre de semana, estaba en juego la Serie por la Supervivencia, y ante los cambios que revelaron, en esta semana son las mujeres rojas las que están en peligro, mientras que para los azules están los varones, por lo que es muy importante para todos el ganar dos de tres juegos para salvar a sus integrantes. Ante esto, Humberto al ver la derrota de Ella en el circuito se fue en su contra.

El denominado 'Prime Time' se llevó a la exparticipante de programas como Reto 4 Elementos a una zona alejada de sus compañeros para hablar asegurarle que tenía que confiar más en los tiros, que él notaba que no estaba teniendo confianza en los lanzamientos que hacía, y cuando ella respondió que no se sentía muy segura con el tiro, que no encontraba la manera, este se enojó y la reprendió asegurando que debía de ser más segura.

Aunque no le gritó y no usó malas palabras, a través de los comentarios en la cuenta de Instagram del programa, los fans de la emisión se lanzaron en contra de Humberto, afirmando que estaba siendo demasiado injusto con Ella, y que se tomaba atribuciones que no le correspondían y le dulcificara el tono: "Humberto gana un punto y quiere regañar a todos", "Humbe no la trates así, oye, apoyarla en las buenas, pero más aún en las malas", "Ya el Humberto se siente dueño, estás mal mijo" y "Ella eres mucho para Humberto, ojalá saliendo abras los ojos", fueron algunos comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui