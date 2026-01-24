Imelda Tuñón exhibe 'oscuro' secreto de Maribel Guardia y acusa a Marco de quedarse con herencia de Julián

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que despotricó contra la familia de su hijo y exesposo, Julián Figueroa, pues mediante una reciente entrevista, ha decidido exhibir 'oscuro' secreto de su exsuegra, la querida actriz, Maribel Guardia, además de que acusó a Marco Chacón, de ser un mal albacea y de quedarse con herencia del fallecido cantante.

Como se sabe, tras el triste fallecimiento del actor de Mi Camino Es Amarte el pasado 9 de abril de 2023, la familia de Maribel ha estado en el centro del escándalo, especialmente en el año del 2025, después de que Guardia acusara a Imelda de no ser apta de cuidar de su nieto, José Julián Figueroa, señalando que supuestamente estaba metida en las adicciones del alcohol y las sustancias nocivas para la salud.

En una entrevista que le brindó al polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Imelda declaró que ella exige que Marco cumpla como albacea, que en el año que tienen en la batalla legal, no le ha dado a su hijo lo que le corresponde como heredero de Julián, asegurando que hasta el momento, ella es una mujer que trabaja y con ayuda de su padre y de su abuela, están manteniendo a su hijo.

Ante esto, pidió que se deje de decir que Maribel los está manteniendo o que recibe dinero de ellos cuando no es así. Pero eso no fue todo, pues declaró que antes de casarse con el fallecido actor de Mi Camino Es Amarte, reveló que supuestamente su abuelo le dijo que Maribel era una mujer que cada noche era rifada, que sus amigos empresarios llegaban a pagar hasta 100 mil pesos para pasar toda una noche con la costarricense.

De la misma manera, declaró que si en los medios de comunicación jamás se ha hablado de esto de la actriz de Televisa, es porque ella tiene mucho poder y han silenciado a los periodistas para que guarden en secreto estas situaciones, al igual que muchas de las celebridades mexicanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui