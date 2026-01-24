Luego de cuatro días de angustia, 'La Nicholette' es localizada; Fiscalía de Sinaloa confirma

Culiacán, Sinaloa.– Tras cuatro días de angustia para sus familiares y seres queridos, finalmente apareció la creadora de contenido Nicole Pardo Molina, mejor conocida en redes sociales como La Nicholette. Cabe destacar que la joven, de 20 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de enero, luego de que se perdiera su rastro en el fraccionamiento Isla Musalá, en la ciudad de Culiacán.

Desde ese instante, comenzó a circular información que señalaba que la influencer mexicana habría sido privada de la libertad en dicho fraccionamiento, lo que evidentemente generó preocupación entre usuarios de redes sociales y la comunidad en general. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada ni sobre su estado de salud.

¿Cómo desapareció exactamente?

En TRIBUNA se le ha dado puntual seguimiento a este caso, por lo que en su momento se informó que la personalidad de internet fue interceptada por sujetos armados, quienes presuntamente la forzaron a subir a un vehículo blanco. De estos hechos se tiene certeza debido a que comenzó a circular un video, el cual corresponde a una grabación obtenida de la unidad de la presunta víctima: un vehículo eléctrico Tesla Cybertruck de color lila, que fue localizado abandonado por las autoridades, quienes lograron recuperar las imágenes.

Nicole Pardo Molina

Asimismo, en el material audiovisual se observa cómo tres sujetos descienden de un automóvil tipo sedán; uno de ellos portaba un arma larga y, con el apoyo de otro individuo, obligaron a la mujer a subir al vehículo. Por su parte, las autoridades realizaron las acciones correspondientes, entre ellas la activación del Protocolo Alba, además de la difusión de su ficha de búsqueda en distintas plataformas digitales, en la cual se detallaba que la última vez que fue vista vestía blusa morada, pantalón negro, huaraches y un moño negro.

#Seguridad | Según la Fiscalía General de Sinaloa, la joven Nicole Pardo Molina, conocida en redes como 'La Nicholette', fue localizada después de estar desaparecida desde el 20 de enero uD83DuDEBA?? pic.twitter.com/JdySTcZcre — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

Por lo pronto, solo resta esperar a que las autoridades o la propia modelo se pronuncien al respecto, ya que hasta el momento de la elaboración de esta nota continúa siendo un misterio lo que ocurrió exactamente. Asimismo, ninguno de sus familiares ni ella misma ha emitido algún mensaje en sus múltiples plataformas digitales. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información adicional relacionada con el caso que pueda surgir en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui