¿Nueva pelea con Eugenio Derbez? Victoria Ruffo hace inesperada confesión del exactor de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, recientemente brindó unas nuevas declaraciones, en las que sorprendió a sus fans y los entrevistadores al hacer una inesperada confesión sobre el exactor de Televisa y productor mexicano, Eugenio Derbez, ¿será acaso que hubo una nueva pelea entre los exesposos?

Como se sabe, hace más de 30 años que Ruffo y Derbez tuvieron una relación amorosa, y aunque los actores de Televisa tuvieron un hijo en común, José Eduardo Derbez, el matrimonio no prosperó y al final se separaron, pero no de la mejor manera, ya que hubo muchas series de dimes y diretes, se habló de engaños, promesas y bodas falsas, entre muchas otras cosas que ha mantenido vigente hasta el día de hoy sus problemas de manera pública.

Hace unos días, la periodista Mara Patricia Castañeda, compartió una entrevista en la que Victoria aseguró que ella no odia a Eugenio, pero que su problema siempre fue que no supo ser un padre para el presentador de Miembros Al Aire, y eso era lo que nunca toleró. Por su parte, Eugenio afirmó que él no iba a dar replica a esos comentarios, debido a que ya es algo que se ha hablado mucho y tiene harto a su familia.

¿Victoria Ruffo NUNCA se casó con Eugenio Derbez? Revela que contará HISTORIAS que jamás se han dado a la luz en un libro. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/xQWrJZBIgs — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 22, 2025

Ahora, en medio de todo este escándalo de nuevos diretes y diretes, la actriz de Corona de Lágrimas en unas nuevas declaraciones, al ser cuestionada sobre el drama con el creador de La Familia P.Luche, señaló que ella solo dirá la verdad siempre, sin importar que es lo que le pregunten, pues ella no va a fingir algo que no siente ni cree: "Lo que me pregunten. Si a mí me preguntan si es bueno, pues no, no es bueno. Si me dicen… no sé, yo digo la verdad".

Finalmente, sobre una posible reunión entre ellos, Ruffo declaró que ella no tiene ningún problema en verlo de frente, que él es quién siempre la está evitando, por lo que cree que le tiene miedo y por eso prefiere ni ir a los eventos que hicieron para celebrar a su nieta en común, Tessa: "Él siempre está muy ocupado, casi nunca va (a las reuniones con mi nieta). Yo creo que, cuando sabe que estoy yo, tampoco, dice: 'Mejor no'. Me tiene miedo. Me evita Muñoz".

Fuente: Tribuna del Yaqui