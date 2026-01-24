"Se pusieron rudos": Exconductora de 'Ventaneando' acusa a Pati Chapoy de amenazarla de muerte

Ciudad de México.- La reconocida expresentadora de Ventaneando y periodista mexicana, Martha Figueroa, recientemente ha decidido alzar la voz en contra de su antigua jefa, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, asegurando que la odió tanto al trabajar juntas que cuando renunció la amenazó de muerte, señalando que tanto ella como el resto de su equipo de producción "se pusieron rudos" con ella.

En medio de las celebraciones de los 30 años de Ventaneando al aire, se ha acusado a Chapoy de hacer la vida de sus colaboradores un completo infierno, señalando que supuestamente Linet Puente sería una de las afectadas, ya que la periodista de espectáculos se burlaría de ella por su apariencia y vestimenta. Pero no solo ella sería una víctima de Pati, ya que se dice que Mónica Castañeda hasta sufrió depresión porque minimizaron su salud cuando tuvo miomas, y al parecer hasta el propio Daniel Bisogno sería objeto de burlas y críticas por sus preferencias.

Ante esta serie de acusaciones, la presentadora principal del vespertino de TV Azteca ha negado rotundamente estos señalamientos, incluso en la rueda de prensa de dicho festejo, declaró que su antiguo colaborador, Enrique Hernández, se ha dedicado a levantarle falsos solamente porque estaba "ardido" de ser despedido, incluso declaró que se unió a Alex Bisogno solamente para tratar de hundirla.

Ante esta situación, fue la actual presentadora de Con Permiso quién decidió romper el silencio sobre sus malas experiencias en el vespertino del Ajusco, señalando que ella se dio cuenta que tanto a ella como a Pepillo Origel, les hicieron piñatas para pegarles al hacer fiesta cuando salieron de la emisión, destacando que aquellos que se van es porque no los soporta Pati: "Éramos los que le caíamos gordos. Cuando se fue Pepillo hubo una posada y nada más le dimos a él, después me fui yo y a los dos, y así sucesivamente".

Finalmente, Martha confesó que con el tiempo se dio cuenta que ella estaba viviendo una etapa muy complicada y de las peores de su vida a nivel laboral al estar en Ventaneando, asegurando que incluso la llegaron a amenazar de muerte bajo el mando de la presentadora: "Es una etapa de mi vida en la que yo decía: 'Diosito qué está pasando'. Me amenazaron de muerte, no saben, hay cosas que uno, no se si me llevaré a la tumba, pero se pusieron rudos".

Fuente: Tribuna del Yaqui