Alex Honnold desafía la muerte: Sube el rascacielos más alto de Taiwán sin equipo de seguridad (VIDEO)

Taipéi, Taiwán.- Alex Honnold, escalador estadounidense de 40 años conocido por sus grandes hazañas, sumó este fin de semana un nuevo logro a su lista personal al escalar el rascacielos Taipei 101 en solitario libre, es decir, sin cuerda ni arnés. Por si esto fuera poco, lo hizo mientras transmitía su hazaña en vivo por streaming. A continuación, te contaremos cada uno de los detalles.

Es relevante destacar que, en 2017, Honnold se convirtió en la primera persona en escalar en solo integral El Capitán, un monolito de roca de 914 metros de altura, hecho que quedó documentado en la película Free Solo, ganadora de un premio Oscar. De acuerdo con información en línea, este intrépido deportista comenzó a escalar a los cinco años y, a lo largo de su trayectoria, ha practicado escalada alpina, escalada en gran pared y búlder.

En lo que respecta al Taipei 101, la hazaña tuvo lugar el domingo, mientras una gran multitud se congregaba para observar la arriesgada acción. Este rascacielos cuenta con 508 metros de altura, por lo que es considerado el undécimo más alto del mundo. Con esta proeza, Alex se convirtió oficialmente en la primera persona en llegar a la cima sin utilizar ningún tipo de seguridad y sin sufrir daños.

Alex Honnold arriba del Taipei 101

De igual manera, el video se encuentra disponible en Netflix, y según información extraoficial, la compañía de streaming le pagó 500 mil dólares por la transmisión. Al respecto, Honnold declaró que aceptó el reto por esa cantidad porque lo suyo es "subir grandes edificios y montañas". Como dato curioso, se preparó durante varios meses, entrenando con cuerdas en el mismo edificio.

Como suele suceder en estos casos, algunas personas criticaron a la empresa por considerar que el escalador merecía una remuneración mayor, debido al alto riesgo de la hazaña. Cabe señalar que Honnold tardó aproximadamente 1 hora, 21 minutos y 14 segundos en alcanzar su objetivo, y una vez en la cima se animó a tomar una fotografía, la cual se volvió sensación en las plataformas digitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui