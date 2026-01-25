ARMY lanza campaña en México para frenar la reventa de boletos de BTS con precios de hasta 120 mil pesos

Ciudad de México.- Desde ayer se desató todo un escándalo en redes sociales luego de que los boletos se agotaran en tan solo 36 minutos para los próximos tres conciertos que ofrecerán los integrantes de la exitosa banda coreana BTS en la Ciudad de México, los cuales se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros. La controversia surgió cuando los fans comenzaron a despotricar contra supuestos revendedores que les habrían quitado la oportunidad de ver completamente en vivo a sus ídolos.

Uno de los principales motivos de la molestia es que una gran cantidad de boletos están siendo ofrecidos en distintas plataformas y perfiles, con precios que van desde los 60 mil hasta más de 120 mil pesos mexicanos. De hecho, precisamente ayer en TRIBUNA te informamos que varios seguidores consideran que podría estar involucrado Ticketmaster México, ya que denunciaron supuestos saltos en las filas virtuales, así como la presencia de bots durante el proceso de compra.

Piden no comprar boletos

Por lo tanto, en las últimas horas los fandoms más grandes de ARMY en nuestro país lanzaron comunicados para pedirles a los admiradores que, bajo ningún motivo, adquieran boletos de reventa. Incluso, están utilizando los hashtags #ArmyNoCompraReventa, #NoALosRevendedores y #ArmyContraLaReventa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

Comunicado

¿Por qué tomaron estas acciones?

En la red social X (antes Twitter), la cuenta @BTSARMY_MXCO compartió un aviso en el que aclara que esta postura busca evitar que este tipo de prácticas se aprovechen de los fanáticos, vendiéndoles las entradas a precios excesivos. La intención es que, si se abstienen de convertirse en clientes de la reventa, sea más fácil que se obtenga justicia. Además, expresaron su preocupación de que, si los revendedores obtienen ganancias considerables, en el futuro continúen con estas prácticas e incluso acaparen lanzamientos de mercancía oficial.

"La reventa de boletos en México no solo aumenta los precios de manera abusiva, sino que también afecta directamente al ARMY local, que sigue los procesos oficiales y espera su oportunidad de forma justa. Cada compra a revendedores fortalece un sistema que se beneficia de las esperanzas de los fans", señala el comunicado publicado en la plataforma @BTSARMY_MXCO, en el que también se alertó sobre posibles estafas.

Fuente: Tribuna del Yaqui