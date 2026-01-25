¿Atleta azul abandona el 'Exatlón México'? Filtran quién sería el eliminado de este 25 de enero

Ciudad de México.- Se ha cumplido una nueva semana en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 25 de enero del 2026, ya se sabe cuál de los equipos perdería y mandaría a tres atletas a la zona de riesgo, y quién de ellos perdería su lugar en el Duelo de Eliminación, ¿acaso serán un eliminado azul?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero dado al nuevo sistema, no puede haber duelo mixto de colores y se verá a tres hombres azules, que serían José, Ernesto e incluso Adrián Leo, o tres mujeres rojas, que serían Samantha, Karol y Ella Bucio.

Al parecer, según la cuenta de YouTube de Proyecto TV, los resultados en la Serie por la Supervivencia, será muy reñido, ya que en la segunda ronda, contrario al viernes 23 de enero, este domingo 25 de enero, los azules serán los vencedores, por lo que serán a un tercer duelo de desempate, que desafortunadamente perderían el equipo de Koke Guerrero, por lo que los escarlatas finalmente descansarán una semana.

¡Los Rojos hablan de su triunfo tras la estrategia que tenían planeado sus rivales! uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDCA5uD83DuDD34#ExatlónMéxico Lunes a viernes uD83DuDD56 8:30 PM y domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/aeCRdpvTMr — Exatlón México (@ExatlonMx) January 24, 2026

En cuanto al tema del eliminado, se dice que por ser los más bajos en la tabla global de los azules, José Ochoa será uno de los que vaya al Duelo de Eliminación, y desgraciadamente, al enfrentarse a atletas experimentados, como Ernesto Cazares y el propio Adrián Leo, que es de los mejores en la tabla general, será el denominado 'Joe de la Selva', el que deba abandonar las playas de la República Dominicana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder y Samantha sería la eliminada de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui