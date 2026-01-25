¿Cómo luce Yoshi en 'The Super Mario Galaxy Movie'? Revelan el avance oficial (VIDEO)

Ciudad de México.- Este domingo 25 de enero de 2026, los fanáticos de Nintendo finalmente consiguieron lo que tanto esperaban, pues Universal Pictures México publicó el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película. De hecho, también se confirmó que se estrenará en todas las salas de cine mexicanas e internacionales el próximo miércoles 1 de abril de 2026. A continuación, te contamos todos los detalles.

Una de las inquietudes más comunes entre quienes aguardaban con ansias el lanzamiento del avance era descubrir si aparecería el fiel compañero Yoshi. Otra duda era cómo lo plasmarían, ya que está comprobado que el diseño de los personajes influye notablemente en la audiencia y, si no es bien recibido, en la mayoría de los casos el proyecto puede resultar decepcionante.

Afortunadamente, hasta el momento de la elaboración de esta nota, todo indica que el público quedó convencido, pues en plataformas como X (antes Twitter) abundan comentarios de usuarios conmovidos por lo adorable que luce el pequeño dinosaurio verde. Además, algo que también capturó la atención de varios amantes de los videojuegos es que la voz de Yoshi se asemeja mucho a la original.

Saldrá el 1 de abril de 2026

Por otra parte, se reveló que tendrá una participación considerable y no solo un cameo, como se temía al inicio, por lo que acompañará a su amigo y a los héroes para que logren cumplir su misión. Según medios estadounidenses, Chris Meledandri, fundador de Illumination, confirmó que la animación concluyó con éxito y que el filme se encuentra en su etapa de posproducción, quedando pendientes únicamente el diseño sonoro y la banda sonora.

¿De qué trata el avance?

En las imágenes se aprecia cómo los hermanos Mario y Luigi viajan en motocicletas y se dirigen a una pirámide para investigar. Una vez ahí, se sorprenden al ver a Yoshi, ya que creían que se encontrarían con un monstruo tenebroso. Otros detalles importantes del tráiler incluyen el uso de las flores que otorgan el poder de lanzar bolas de fuego, la aparición de Birdo, el dinosaurio rosa, y un fragmento en el que se muestra la versión infante de nuestros protagonistas.

Ahora te toca a ti, ¿irás a ver la película?

