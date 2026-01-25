Conductora de 'Ventaneando' rompe el silencio y habla sobre maltratos de Pati Chapoy a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Ventaneando y periodista, Linet Puente, recientemente ha brindado una entrevista en la que rompió el silencio con respecto a todo lo que se dice sobre los maltratos por parte de la famosa periodista de espectáculos, Pati Chapoy, en contra de ella y diferentes colaboradores del vespertino, como el fallecido presentador y actor, Daniel Bisogno.

En medio de las celebraciones de los 30 años del vespertino de TV Azteca al aire, se ha acusado a Chapoy de hacer la vida de sus colaboradores un completo infierno, señalando que supuestamente, Bisogno fue uno de ellos pese a ser la mano derecho de la periodista de espectáculos, a causa de que supuestamente le harían burlas y crueles comentarios de sus preferencias sexuales, en especial cuando salían cosas sobre sus parejas.

Pero, no solo el fallecido actor de Lagunilla, Mi Barrio, sino que a lo largo de los años muchos han salido a señalarla de haber maltratado a sus empleados, incluso hace unos días que la presentadora, Martha Figueroa, en un video declaró que ella fue una de las víctimas y que incluso Chapoy y parte de su equipo de producción "se pusieron muy rudos" y hasta la llegaron a "amenazar de muerte" tras renunciar.

Ahora, en medio de estos dimes y diretes, Linet rompió el silencio y aunque se le cuestionó por sus compañeros, como el fallecido actor de El Tenorio Cómico, la presentadora solo quiso hablar por ella, y afirmó que sí hay tensiones, pero las normales en una convivencia diaria y en un ambiente laboral: "Obviamente es mi jefa, me ha regañado en muchos momentos. Me ha llamado la atención, pero, de la misma manera, me ha apoyado en todo lo que hago; es un referente para mí".

Finalmente, mencionó que Pati no controla sus proyectos, sino que todos los que ha aceptado han sido aprobados por su jefa porque ella le ha pedido opinión y como confía en su instinto, se lanza o lo considera más, negando rotundamente un ambiente tóxico de maltratos y control: "Yo tengo una oportunidad laboral, todos los proyectos por los que yo paso, pasan por ella, y no en una aprobación, sino en un consejo. Ha sido una aliada para mí, es como una segunda madre. No hay malos tratos… sí ha habido diferencias, pero es parte de".

Fuente: Tribuna del Yaqui