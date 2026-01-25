Desde Hollywood, Natalie Portman y Jenna Ortega exigen frenar al ICE tras nueva muerte en Mineápolis

Los Ángeles, Estados Unidos. - Actrices y actores de Hollywood se han posicionado en contra de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre las figuras más destacadas se encuentran Natalie Portman, Jenna Ortega y Olivia Wilde, pues estas tres estrellas, bastante populares dentro de la industria cinematográfica, se sumaron a la indignación colectiva tras la nueva muerte de otro ciudadano estadounidense a manos de agentes federales de inmigración.

Para comenzar, el sábado 24 de enero de 2026, un enfermero identificado como Alex Pretti, de 37 años, perdió la vida cuando se interpuso entre los uniformados y ciudadanos que protestaban contra sus operativos en Minneapolis. Es necesario precisar que el pasado 7 de enero de 2026, TRIBUNA informó que de una manera similar falleció Renee Good, luego de que un policía le disparara durante una manifestación.

Están en contra del ICE

Antes que nada, las tres celebridades estuvieron presentes la noche de ayer en el Festival de Sundance, ya que participan en la cinta The Gallerist, dirigida por Cathy Yan (Birds of Prey), la cual forma parte del reconocido festival de cine que se celebra en Park City, Utah. A dicho evento también asistieron otras figuras como Danielle Brooks, Olivia Colman, Da’Vine Joy Randolph, Alexander Skarsgård e incluso Ethan Hawke, quien saltó a la fama en su juventud tras interpretar a Todd Anderson en la película Dead Poets Society.

Natalie Portman

"Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y el ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, destacó la actriz de Black Swan (2010), quien además dio vida a la icónica Padmé Amidala en la saga de Star Wars. En cuanto a Jenna Ortega, tampoco se quedó callada y expresó: "Es difícil estar en un lugar así (Sundance), con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado".

#Mundo | Minneapolis: Llega la Guardia Nacional Estatal ante tensión por MUERTE de Alex Pretti en operativo del ICE uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83EuDE96https://t.co/4Vm2UklIJ0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Por su parte, la actriz que dio vida a Trece en la serie de televisión Dr. House dejó claro que esta situación no puede normalizarse y la calificó como algo "inconcebible". Asimismo, Olivia Wilde llamó "valientes" a los manifestantes por salir a exigir justicia: "Salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, 'agentes' del ICE, y ver cómo los asesinan (…) es inconcebible", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui