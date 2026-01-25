¿Despidieron a Mark Ruffalo por su comentario sobre Trump en los Globos de Oro? Esto es lo que se sabe

Los Ángeles, Estados Unidos.- En las últimas horas tomó fuerza un rumor en redes sociales, pues se dice que el popular actor, productor y director estadounidense Mark Ruffalo ya no forma parte de Disney y Marvel Studios. Evidentemente, esto causó un enorme revuelo entre los fans, así como algunos festejos por parte de círculos conservadores, ya que aparentemente la decisión habría sido motivada por sus comentarios en contra del presidente Donald Trump.

Antes que nada, es necesario aclarar que esto no tiene ningún sustento, pues hasta el momento de la elaboración de esta nota ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto. De hecho, una versión indica que esta aseveración surgió de una broma que comenzó el fandom de Marvel en 2018, durante un segmento del Tonight Show con Jimmy Fallon. En aquel entonces promocionaban Avengers: Endgame y Ruffalo apareció para bromear sobre el título. Como parte de la broma, los directores Joe y Anthony Russo le dijeron: "Mark, estás despedido".

Mark ha estado en el ojo del huracán desde sus fuertes declaraciones en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, cuando algunas personas captaron que portaba un pin en memoria de Renee Nicole Good, una mujer que fue disparada y asesinada por un agente del ICE a inicios de enero de 2026. Una vez que le preguntaron sobre el tema, terminó arremetiendo contra Trump: "El peor ser humano del mundo".

Muchos siguen tomando la noticia como algo oficial

Otra celebridad que también realizó comentarios políticos contundentes es nada menos que Robert De Niro. Un video viral muestra al actor calificando al republicano como un criminal: "El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas".

#Tendencias | ¿Hollywood estrena pareja? Brooks Nader pone fin a los rumores que la relacionan con Ben Affleck uD83EuDD14??https://t.co/6cS5kGZ9Dv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Esta mañana te informamos en TRIBUNA que, tras la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales del ICE el pasado sábado 24 de enero, Natalie Portman, Jenna Ortega y Olivia Wilde se manifestaron en el Festival de Sundance. Mientras tanto, los ciudadanos continúan exigiendo justicia por lo sucedido con Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue asesinado al interponerse entre los uniformados y los manifestantes que protestaban contra los operativos en Minneapolis.

Fuente: Tribuna del Yaqui