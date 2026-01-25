¿Hollywood estrena pareja? Brooks Nader pone fin a los rumores que la relacionan con Ben Affleck

Los Ángeles, Estados Unidos.- Algunos creían que había surgido una nueva pareja en Hollywood, pues desde hace tiempo comenzaron a relacionar de manera romántica a la hermosa modelo estadounidense Brooks Nader, de 28 años, con el destacado actor y director de cine Ben Affleck, quien actualmente tiene 53 años. Sin embargo, el sábado 24 de enero de 2026, la originaria de Luisiana se pronunció al respecto a través de sus redes sociales.

¿Confirmó una relación?

No, por el contrario, dejó muy en claro que ni siquiera ha tenido oportunidad de conversar con él: "No le he conocido en mi vida". En lo que respecta al emblemático héroe en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder’s Justice League (2021), hasta el momento de la elaboración de esta nota, el actor continúa sin pronunciarse, por lo que todo parece indicar que solo se trató de un rumor.

En realidad, públicamente Affleck ha estado soltero desde que se divorció de Jennifer López en 2024, mientras que, como ya se sabe, antes estuvo casado con la también actriz Jennifer Garner con quien tiene tres hijos. En el caso de Brooks, contrajo matrimonio con Billy Haire en 2019 y se separó definitivamente en 2024, para posteriormente, en abril de 2025, mantener un breve romance con su pareja de Dancing With the Stars, Gleb Savchenko.

Terminaron su relación en 2024

En aquel entonces, durante una entrevista con Us Weekly, Brooks confesó que estaba soltera: "Juro que estoy soltera, y si estoy coqueteando, tú también has estado ahí", e incluso añadió: "No me juzguéis. Déjame coquetear en paz". Asimismo, habló sobre las reacciones de sus familiares cuando los rumores la vinculan con otro famoso atractivo: "Mi pobre padre me llama día sí y día no, preguntando: '¿Quién es este ahora?' Él dice: '¿Qué se supone que tengo que decirles a mis amigos en Luisiana?' Y yo pensé: 'Solo estoy teniendo una conversación'. Es una locura."

#Tendencias | Horóscopos con Mhoni Vidente (@mhonividente): Predicciones para HOY domingo 25 de enero de 2026 uD83DuDD2E?https://t.co/om3B6PkR1e — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Ben Affleck y sus hijos

Por otra parte, durante el estreno de su película The Rip, el medio E! News le hizo algunas preguntas a Ben Affleck acerca de su relación con sus hijos Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13, a quienes él y Jennifer alentaban constantemente: "Realmente queremos darles espacio para que descubran lo que quieren hacer". De manera bromista, terminó con una confesión que sorprendió a sus fans: "Esperamos que no desperdicien su vida actuando."

Fuente: Tribuna del Yaqui