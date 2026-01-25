Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 26 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana con Sol en Acuario?

Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026 arranca la semana con una energía que no viene a apapachar, sino a acomodar lo que traes desordenado desde hace rato. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros impulsan a tomar control, retomar disciplina y dejar de postergar decisiones que ya pesan más de lo que ayudan. El Sol en Acuario te pide pensar diferente, actuar distinto y dejar de vivir para complacer a los demás. El que no se adapta, se estanca… y luego no ande llorando.
En el tarot se manifiesta El Mago, carta de comienzos, enfoque y poder personal. Nana Calistar advierte: esta semana empieza fuerte y exige compromiso contigo mismo. Este 26 de enero no es para improvisar, sino para actuar con claridad y responsabilidad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy el que se organiza, gana.
Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 26 de enero de 2026
- Aries
Arrancas la semana con la mecha corta y cero ganas de aguantar tonterías. Cuidado con reaccionar sin pensar, porque podrías decir algo que luego complique el ambiente laboral o familiar. En el amor, deja de querer imponer tu punto de vista; escuchar también es amar. Buen día para canalizar tu energía en trabajo, ejercicio o pendientes atrasados.
- Tauro
Este lunes te obliga a revisar qué cargas ya no te corresponden. No puedes seguir sosteniendo a medio mundo mientras te olvidas de ti. En el amor, la paciencia se pone a prueba y tendrás que decidir si sigues aguantando o hablas claro. En lo económico, evita gastos innecesarios; vienen días donde necesitarás estabilidad.
- Géminis
Empiezas la semana con la mente acelerada y muchas ideas, pero poco enfoque. Si no te organizas, terminarás cansado sin haber avanzado. En el amor, deja las indirectas y habla claro, porque alguien ya se cansó de adivinarte. Buen momento para retomar un proyecto que habías dejado a medias.
- Cáncer
La semana inicia moviéndote emociones profundas. No te enganches con el pasado ni vuelvas a donde ya te lastimaron. En el amor, poner límites será clave para no repetir historias. En lo laboral, confía más en tus capacidades y deja de dudar de todo lo que haces.
- Leo
Querrás empezar la semana mandando y tomando el control, pero ojo: no todos están dispuestos a seguirte si no escuchas. En el amor, el orgullo puede enfriar la relación si no bajas la guardia. Buen día para replantear metas y aceptar que no siempre tienes la razón.
- Virgo
Este lunes es ideal para ordenar pendientes, agenda y pensamientos. No te exijas más de la cuenta, porque también necesitas descanso mental. En el amor, suelta el análisis excesivo y disfruta el momento. En el trabajo, tu disciplina será reconocida si no te saboteas.
- Libra
La semana arranca exigiéndote decisiones. Ya no puedes seguir postergando lo que sabes que debes resolver. En el amor, una conversación sincera aclara dudas y acomoda sentimientos. En lo económico, cuida el gasto y no compres por impulso solo para sentirte mejor.
- Escorpio
Tu intuición está más fuerte que nunca y desde temprano te manda señales claras. No ignores lo que sientes solo por costumbre. En el amor, una verdad sale a la luz y te obliga a actuar. En el trabajo, mantén la calma y no reacciones desde el enojo.
- Sagitario
Empiezas la semana con ganas de cambio y movimiento. Aprovecha esa energía para avanzar, no para huir de responsabilidades. En el amor, sé honesto con lo que quieres y no prometas más de lo que puedes cumplir. Buen día para planear un viaje o un nuevo proyecto.
- Capricornio
Lunes de enfoque y estructura. Te sientes responsable de todo, pero recuerda que no tienes que cargar con problemas ajenos. En el amor, muestra un poco más de emoción y baja la rigidez. En lo laboral, vas por buen camino si no te sobreexiges.
- Acuario
Con el Sol en tu signo, la semana inicia con ganas de cambios y decisiones importantes. Es momento de soltar lo que ya no vibra contigo. En el amor, sé honesto aunque incomode. En lo personal, empieza a priorizarte sin culpa.
- Piscis
Arrancas la semana sensible, pero con claridad emocional. No absorbas problemas que no son tuyos. En el amor, confía en lo que sientes y deja de dudar tanto. Buen momento para escuchar tu intuición y poner atención a las señales.
