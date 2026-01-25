Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 26 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana con Sol en Acuario?

Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026 arranca la semana con una energía que no viene a apapachar, sino a acomodar lo que traes desordenado desde hace rato. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros impulsan a tomar control, retomar disciplina y dejar de postergar decisiones que ya pesan más de lo que ayudan. El Sol en Acuario te pide pensar diferente, actuar distinto y dejar de vivir para complacer a los demás. El que no se adapta, se estanca… y luego no ande llorando.

En el tarot se manifiesta El Mago, carta de comienzos, enfoque y poder personal. Nana Calistar advierte: esta semana empieza fuerte y exige compromiso contigo mismo. Este 26 de enero no es para improvisar, sino para actuar con claridad y responsabilidad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy el que se organiza, gana.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 26 de enero de 2026

Aries

Arrancas la semana con la mecha corta y cero ganas de aguantar tonterías. Cuidado con reaccionar sin pensar, porque podrías decir algo que luego complique el ambiente laboral o familiar. En el amor, deja de querer imponer tu punto de vista; escuchar también es amar. Buen día para canalizar tu energía en trabajo, ejercicio o pendientes atrasados.

Tauro

Este lunes te obliga a revisar qué cargas ya no te corresponden. No puedes seguir sosteniendo a medio mundo mientras te olvidas de ti. En el amor, la paciencia se pone a prueba y tendrás que decidir si sigues aguantando o hablas claro. En lo económico, evita gastos innecesarios; vienen días donde necesitarás estabilidad.

Géminis

Empiezas la semana con la mente acelerada y muchas ideas, pero poco enfoque. Si no te organizas, terminarás cansado sin haber avanzado. En el amor, deja las indirectas y habla claro, porque alguien ya se cansó de adivinarte. Buen momento para retomar un proyecto que habías dejado a medias.

Cáncer

La semana inicia moviéndote emociones profundas. No te enganches con el pasado ni vuelvas a donde ya te lastimaron. En el amor, poner límites será clave para no repetir historias. En lo laboral, confía más en tus capacidades y deja de dudar de todo lo que haces.

Leo

Querrás empezar la semana mandando y tomando el control, pero ojo: no todos están dispuestos a seguirte si no escuchas. En el amor, el orgullo puede enfriar la relación si no bajas la guardia. Buen día para replantear metas y aceptar que no siempre tienes la razón.

Virgo

Este lunes es ideal para ordenar pendientes, agenda y pensamientos. No te exijas más de la cuenta, porque también necesitas descanso mental. En el amor, suelta el análisis excesivo y disfruta el momento. En el trabajo, tu disciplina será reconocida si no te saboteas.

Libra

La semana arranca exigiéndote decisiones. Ya no puedes seguir postergando lo que sabes que debes resolver. En el amor, una conversación sincera aclara dudas y acomoda sentimientos. En lo económico, cuida el gasto y no compres por impulso solo para sentirte mejor.

Escorpio

Tu intuición está más fuerte que nunca y desde temprano te manda señales claras. No ignores lo que sientes solo por costumbre. En el amor, una verdad sale a la luz y te obliga a actuar. En el trabajo, mantén la calma y no reacciones desde el enojo.

Sagitario

Empiezas la semana con ganas de cambio y movimiento. Aprovecha esa energía para avanzar, no para huir de responsabilidades. En el amor, sé honesto con lo que quieres y no prometas más de lo que puedes cumplir. Buen día para planear un viaje o un nuevo proyecto.

Capricornio

Lunes de enfoque y estructura. Te sientes responsable de todo, pero recuerda que no tienes que cargar con problemas ajenos. En el amor, muestra un poco más de emoción y baja la rigidez. En lo laboral, vas por buen camino si no te sobreexiges.

Acuario

Con el Sol en tu signo, la semana inicia con ganas de cambios y decisiones importantes. Es momento de soltar lo que ya no vibra contigo. En el amor, sé honesto aunque incomode. En lo personal, empieza a priorizarte sin culpa.

Piscis

Arrancas la semana sensible, pero con claridad emocional. No absorbas problemas que no son tuyos. En el amor, confía en lo que sientes y deja de dudar tanto. Buen momento para escuchar tu intuición y poner atención a las señales.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui