Trump crítica la elección de Bad Bunny y Green Day para el medio tiempo y descarta ir al Super Bowl

Washington D. C., Estados Unidos.- Uno de los eventos más esperados del año es el Super Bowl y, en lo que respecta al mundo de la música, esto se debe a que los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo serán el exitoso compositor puertorriqueño Bad Bunny, así como la banda estadounidense de punk rock Green Day, encabezada por Billie Joe Armstrong, quienes se encargarán de amenizar la noche.

A quien no le agradó en lo absoluto la decisión de los organizadores fue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que el sábado 24 de enero de 2026 salió a la luz una entrevista concedida a The New York Post, en la que desde el Despacho Oval habló un poco sobre el tema. De esta manera, el mandatario aprovechó el espacio para dejar muy en claro que no está de acuerdo con la elección de los artistas, asegurando que solo generan cosas negativas.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", afirmó el republicano, para después especificar que su postura no es únicamente por los músicos, sino que también existen otros factores que justifican su ausencia el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California: "Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien añadió que asistiría si "estuviera un poco más cerca", puntualizó.

¿Tiene problemas con los músicos?

No es ajeno que Bad Bunny, en más de una ocasión, ha criticado a Trump, haciendo especial énfasis en sus políticas antiinmigrantes. Por su parte, el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, la semana pasada manifestó públicamente su apoyo a los manifestantes en Minneapolis, quienes protestan contra las redadas a inmigrantes realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en dicho estado.

Cabe señalar que desde ayer el mandatario estadounidense volvió al ojo del huracán, pues como te informamos en TRIBUNA, se reportó otro caso en el que un ciudadano estadounidense perdió la vida tras un altercado con agentes federales. Este hecho, ocurrido el fin de semana, desató una ola de indignación y múltiples protestas que exigen justicia por el fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero de 37 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui