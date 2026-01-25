¿Un reality al estilo de 'Las Kardashian'? Galilea Montijo grabaría su propia docuserie para Televisa

Ciudad de México. - Desde ayer comenzó a dar de qué hablar en redes sociales la tres veces conductora del exitoso reality show de Televisa La Casa de los Famosos México, pues Galilea Montijo compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes y un video en los que presumió la fiesta que organizó este fin de semana, misma que contó con la presencia de celebridades como Isaac Moreno, Oso Trava y Mateo Reina.

¿Hará su propio show?

Sin embargo, más allá de lo anterior, lo que captó especialmente la atención fue una fuerte revelación de la reconocida creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, ya que la joven aseguró que la conductora del programa Hoy tiene entre manos un nuevo proyecto. La guapa mujer de 52 años planea lanzar su propia docuserie o reality show personal, al estilo de Keeping Up With The Kardashians o Soy Georgina.

Pero la información no se queda ahí, ya que entre los detalles que compartió la influencer destaca que, además de dar seguimiento a su día a día, este contenido sería transmitido a través de la plataforma digital de Televisa, es decir, VIX, pues la empresa de entretenimiento busca comenzar a enfocarse en fortalecer y retroalimentar su servicio de streaming. De igual forma, en dicho material aparecerán diversas figuras públicas que, según lo mencionado, ya se encuentran grabando junto a Galilea.

Galilea Montijo publicación

Es importante dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el conglomerado encabezado por Emilio Azcárraga Jean no ha confirmado ni desmentido la información, por lo que solo queda esperar para salir de dudas. Por lo pronto, el material que la conductora publicó en su Instagram provocó que para muchos esto sea prácticamente un hecho, ya que en el evento se aprecia la presencia de equipo técnico y luces profesionales.

Cabe destacar que en la actualidad este tipo de formatos logra atraer a una gran audiencia, y la industria del entretenimiento en Latinoamérica comienza a mostrar un mayor interés, pues en Estados Unidos desde hace tiempo se utiliza con bastante éxito. Precisamente de esta manera fue como la familia Kardashian alcanzó fama mundial y se consolidó como todo un imperio en el mundo de la moda y los negocios. Ahora te toca a ti, ¿te gustaría ver algo así con Galilea Montijo como protagonista?

Fuente: Tribuna del Yaqui