(VIDEO) Maribel Guardia y Marco Chacón llegan a '¿Apostarías por mí?' y revelan claves de su relación

Ciudad de México. - Toda una sensación se ha convertido el popular reality show de TelevisaUnivision, ¿Apostarías por Mí?, que precisamente hace un par de horas tuvo como invitados a la reconocida actriz, cantante y conductora Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón. La pareja llegó como la Súper Pareja Estelar y, además, convivió con los habitantes del programa, compartiendo algunas experiencias.

De hecho, aprovecharon para hablar sobre su dinámica como pareja. Cabe mencionar que estos enamorados se conocieron meses después del divorcio de la actriz con el cantante Joan Sebastián en 1996, información que compartió Chacón en entrevista con Adela Micha: "Empezamos a salir, nos hicimos amigos primero. Era la época donde todavía hablabas por teléfono, entonces nos hicimos amigos y platicábamos horas y horas", puntualizó.

Ahora bien, retomando el tema principal, se hicieron novios en 1998, pero no fue sino hasta el 18 de junio de 2010 que contrajeron matrimonio. Tras tantos años compartiendo su vida y espacio, hablaron sobre ciertos aspectos que consideran primordiales para que un matrimonio funcione. Entre ellos se incluye romper la rutina diaria y comprender que, aunque la pasión es importante, también hay otros aspectos que no deben descuidarse.

Maribel Guardia y Marco Chacón

Valores que sostienen una relación

Para la costarricense-mexicana, es necesario tener en cuenta tres conceptos: perseverancia, tolerancia y empatía. De igual forma, comentó que los votos matrimoniales deben estar en constante evolución: "La promesa del día de la boda no es la misma que cinco o diez años después", señaló. Asimismo, recalcó que jamás se deja de conocer a una persona y que cada día se descubre algo nuevo de tu compañero de vida.

. @MaribelGuardia de sorpresa junto a su esposo #MarcoChacón. 30 años juntos y un sinfín de experiencias que compartirán con las 12 parejas que aún siguen en La Villa. ¡Conéctate ya a ViX y no te lo pierdas! uD83DuDCFAuD83DuDCA5 @apostariaspormi pic.twitter.com/YTTjt83iO9 — ViX (@VIX) January 25, 2026

Votación

Al igual que en otros programas, votar por tu pareja favorita evita que sea eliminada. El procedimiento consiste en emitir los votos únicamente a través de la aplicación ViX, disponible en iOS y Android, siendo el límite máximo diario de 10 votos. Un aspecto esencial es que estos serán válidos únicamente si se emiten de jueves a domingo, sin olvidar que deben realizarse antes de que llegue el momento de la gala de eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui