(VIDEO) Otro capítulo "perdido" de 'El Chavo del 8' sale a la luz y causa debate sobre su desaparición

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las series de televisión más queridas por mexicanos y latinoamericanos es El Chavo del 8, la cual fue creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. De hecho, a pesar del paso de los años, los fans continúan disfrutando de sus episodios, mismos que en ocasiones resultan difíciles de encontrar debido a su antigüedad; sin embargo, un usuario de la red social X (antes Twitter), identificado como Scoobyonda, se dio a la tarea de localizar los supuestos capítulos perdidos.

De acuerdo con información que circula en línea, el perfil originario de Puerto Rico obtuvo estos episodios tras revisar los archivos de una televisora local, donde encontró una copia en español de la segunda parte del Festival de la buena vecindad, emitido en 1976. Como es bien sabido, Televisa únicamente ha compartido con el público las partes 1, 3 y 4, por lo que la única forma de acceder a este material era a través de la versión en portugués, transmitida por la cadena SBT en Brasil.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la persona que ha recibido el agradecimiento de quienes deseaban ver este fragmento inédito ha compartido tres capítulos. Evidentemente, el hallazgo se volvió viral en redes sociales, aunque algunos usuarios más curiosos se preguntan cómo es posible que una de las empresas de entretenimiento más grandes de México haya extraviado varias partes de uno de sus programas cómicos más populares.

'El Chavo del 8'

Entre las hipótesis sobre por qué el material inédito de El Chavo del Ocho ha ido apareciendo en otros países, se señala que coleccionistas extranjeros conservaron las transmisiones en formato VHS, mientras que en México se cree que muchas copias se perdieron tras el impactante terremoto de 1985. Actualmente, el resto de los episodios se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y en VIX.

uD83DuDEA8 EPISODIO PERDIDO DEL CHAVO DEL 8 ENCONTRADO!



Por fin, fue encontrada una copia en español de la segunda parte del festival de la buena vecindad, de 1976!



Hasta hoy, estaba disponible sólo la copia en portugués, exhibida por SBT en Brasil. Sólo las partes 1, 3 y 4 son… pic.twitter.com/DVx1RWUMLV — Fórum Chaves (@ForumChaves) January 24, 2026

Es necesario recordar que el programa dejó de grabarse en 1973, como te hemos informado en TRIBUNA, debido a diferencias entre los miembros del elenco. Con el paso del tiempo y basándonos en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del guionista, también se reveló que influyeron la lucha de egos y que Gómez Bolaños fue infiel a su entonces esposa, Graciela, con Florinda Meza.

Fuente: Tribuna del Yaqui