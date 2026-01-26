¿BTS en el Zócalo? Sheinbaum busca al ministro de Corea del Sur para más conciertos en México

Ciudad de México.- Los conciertos del grupo musical surcoreano BTS en México siguen dando de que hablar. No solo por la polémica venta de boletos de Ticketmaster, o las exigencias y movilizaciones de ARMY (jóvenes fanáticas de esta boy band), sino porque ahora el Gobierno Federal busca que haya más fechas para los miles de seguidores que no han conseguido boletos para los espectáculos que se realizarán en mayo, en el Estadio GNP.

Este lunes 26 de enero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó desde su conferencia 'Mañanera del Pueblo' que ya se puso en contacto con el Gobierno de Corea del Sur para ver cómo podrían agendarse más fechas de este grupo musical en el país, debido a que más de un millón de jóvenes han buscado entradas y solo hay 150 mil disponibles.

Este grupo, BTS, es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos y quienes comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos. Entonces hablé con el responsable de Ocesa, quien es quien organiza, Alejandro Soberon, le pregunté que posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema; aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante, director de Profeco", dijo la presidenta.

¿BTS se presentará en el Zócalo de la CDMX?

La presidenta de México señaló que, debido a que no es posible agendar más fechas de BTS en México por medio de Ocesa, se puso en contacto con el primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para ver si el país podría tener más conciertos, o bien colocar pantallas en algún punto de México (como el Zócalo del Centro Histórico) para que los jóvenes puedan disfrutar de este show.

Y me dijo [el de Ocesa] 'bueno, es que no se puede, solamente hay tres fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo'. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces", señaló Sheinbaum entre risas desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio nacional.

¿Qué dijo el primer ministro sobre la petición de Sheinbaum?

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue clara al decir de aún no recibe respuesta de parte del ministro surcoreano; no especificó cuándo envió la carta ni cuál fue la petición exacta. Sin embargo, señaló que cualquier novedad la compartirá con los medios.

Todavía no recibo la respuesta pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este Grupo que es tan popular en todo el mundo", apuntó la mandataria mexicana.

Ya les contaré cuál es la respuesta del Primer Ministro de Corea, pero es por las y los jóvenes esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo"

