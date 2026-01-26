¿Del cine a la cárcel? Sydney Sweeney sería arrestada tras ser acusada de vandalizar letrero de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense y empresaria, Sydney Sweeney, de nueva cuenta está dando al que hablar, debido a que al parecer podría ser arrestada en Los Ángeles, California, después de haber sido acusada de vandalizar el letrero de Hollywood al colgarle de la lencería de su marca de moda, ¿acaso irá a la cárcel?

Después de dar que hablar por su presunto romance con Christian Pulisic, ahora, la reconocida actriz estadounidense se encuentra en el centro del escándalo por haberse viralizado en redes sociales un video en el que aparece filmando en el icónico letrero de Hollywood que se ubica en Los Ángeles, donde interviene en la famosa letra 'H' para colgar un brassier de su nueva colaboración de moda.

Ante esto, el medio TMZ declaró que aunque sí tenían permiso para grabar en el inmenso letrero antes mencionado, no podían tocarla ni subirse en este, por lo que la Cámara de Comercio de Hollywood le envió un correo a su equipo, en la que reclaman sobre su producción para Persuasion Pictures: "Se le informa que la Cámara de Comercio de Hollywood posee los derechos de propiedad intelectual para el uso de la imagen del Letrero de Hollywood y ni usted ni la productora han solicitado o recibido permiso para utilizar las imágenes capturadas para cualquier uso comercial".

uD83DuDE33 Sydney Sweeney sparks chaos in Hollywood!

She allegedly climbed the iconic HOLLYWOOD sign, left bras behind, and now whispers of legal trouble are flying uD83DuDC40uD83DuDD25

Fans are stunned—and the internet can’t stop talking.



uD83CuDFA5 See the stunt & full story here

uD83DuDC49 https://t.co/72Sox7Z8Nj pic.twitter.com/iauJHDSJIM — ????? (@KrNaveen007) January 26, 2026

De la misma manera, en el mismo anuncio, declaró que aunque sí recibieron el permiso de filmación para FilmLA, saben que violaron los requisitos que recibieron por parte de la Cámara antes de su rodaje, por lo que le piden que se ponga en contacto para hablar sobre este: "Por favor, póngase en contacto conmigo para que podamos discutir esto y trabajar para llegar a un acuerdo sobre el uso propuesto de nuestra propiedad intelectual".

Cabe mencionar que hasta el momento, el equipo de la actriz retiró el brassier poco tiempo después de terminar el rodaje para darle promoción a su nueva línea de lencería, pero, no se han pronunciado con respecto a este correo electrónico, ni han revelado si la actriz de Tornados va a tener que comparecer ante la justicia por esta situación, pero se espera que den una respuesta a esta constante duda.

uD83DuDD25uD83DuDEA8BREAKING: Hollywood actress Sydney Sweeney might get arrested on vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging her bras on it to promote her new lingerie brand. pic.twitter.com/jjcnabLfkd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui