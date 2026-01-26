"Descanse bien": Muere actor que dio voz a 'Topo Gigio'; esta sería la triste causa del fallecimiento

Ciudad de México.- Desgraciadamente, la mañana de este lunes 26 de enero se ha viralizado que Gabriel Garzón, la voz mexicana del inolvidable 'Topo Gigio', con tan solo 57 años de edad ha muerto inesperadamente, dejando a millones devastados por la lamentable noticia de esta irreparable pérdida del mundo del espectáculo, ¿acaso ya se sabe cual sería la triste causa del fallecimiento del actor de doblaje?

Fu durante la noche del pasado domingo 25 de enero del año en curso, que el reconocido comediante mexicano, Jorge Falcón, a través de una publicación de su cuenta de Instagram, informó con gran pesar que su querido amigo, Gabriel, había pasado a una mejor vida, deseando que Dios lo reciba en el paraíso: "Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo".

Hasta el momento, ni el comediante o algún medio de comunicación, no han revelado las causas que llevaron a la muerte de Garzón, sin embargo, se sabe que tenía varios días hospitalizado en el Hospital Juárez de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a que hace un par de días que amigos y colegas del gremio, a través de redes sociales pidieron donadores de sangre para el actor.

Cabe mencionar que el actor que dio voz a 'Topo Gigio', desde hace una década enfrentaba problemas de salud, debido a que en el año del 2016, sufrió un accidente laboral en Estados Unidos, en el cual le cayó un máquina sobre una de sus piernas, derivando a que tuviera 11 cirugías reconstructivas, sin embargo, al final tuvieron que amputarle la extremidad y siguió con complicaciones, por lo que este deceso podría estar relacionado.

¿Quién es Gabriel Garzón?

Garzón es un actor de origen mexicano que se preparó para la animación en Estados Unidos, especializándose con la creación de muppets, siendo el productor Javier Toledo quién en el año de 1994 al ver su talento lo invitó a cambiarse de carrera al doblaje de voz, y se convirtió en la nueva voz del querido personaje para México. Cabe mencionar que además del famoso ratoncito, también tuvo participación en programas como Una sonrisa con Cepillín, La Casa de la Risa y El espacio del Tío Gamboín.

#ULTIMAHORA #URGENTE



El mundo del espectáculo está de luto. Murió a los 57 años el actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón. Voz íconica de Topo Gigio. Nos regaló momentos inolvidables.



QEPD#GabrielGarzón #TopoGigio #QEPD #Espectáculo pic.twitter.com/zIU9OW99GM — Iván Estrada uD83DuDC80 (@Estradamyers) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui