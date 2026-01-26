Detienen a Zion: El cantante de reguetón conducía en estado de ebriedad en Puerto Rico; esto se sabe

Río Grande, Puerto Rico.- El nombre del reconocido cantante de reguetón, Zion, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se acaba de informar que fue detenido en Puerto Rico, después de que autoridades del mencionado país, le hicieran una prueba y saliera que conducía en estado de ebriedad, por unas de las autopistas de dicha ciudad, ¿acaso sigue tras las rejas o ya salió de la prisión?

La madrugada de este lunes 26 de enero, mediante las páginas oficiales de la Policía de Puerto Rico, informaron que varios de sus agentes detuvieron al intérprete de temas como Quizás, debido a que según bajo las leyes y lineamientos del alcoholímetro, estaba conduciendo por la autopista 66 del Distrito de Río Grande bajo los efectos del alcohol, durante la noche del pasado domingo 25 de enero del año en curso.

En los informes publicados por la Policía del Distrito de Río Grande, Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre verdadero del cantante de 44 años de edad, iba conduciendo una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023, al parecer también un poco arriba del límite de velocidad permitido, cuando los oficiales decidieron detenerlo y realizarle la prueba de alcohol, que superó los niveles permitidos en dicha localidad.

Según el reporte, la prueba del aliento que le hicieron oficiales de tránsito, arrojó que tenía 0.27 por ciento de alcohol en su organismo, lo cual supera por 0.10 por ciento de lo permitido, ya que según la Ley de Tránsito de Puerto Rico, lo máximo permitido para considerarse que no está borracho, es de 0.17 por ciento de alcohol en el organismo, por lo que lo pusieron bajo arresto y fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo.

Cabe mencionar que tras esto, el agento adscrito al Distrito de Río Grande, Héctor Febres Solís, se está haciendo cargo del caso, que será trasladado a la Fiscalía de turno para que finalmente se haga la imputación de cargos criminales correspondientes. Hasta el momento, el cantante y su equipo no han salido a dar declaraciones de esta situación, pero se espera que pronto se pronuncien a lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui